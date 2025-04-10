وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

سياسة

رئيس الوزراء يعقد اجتماع المجلس الاقتصادي

باكو، 11 أبريل، أذرتاج

عقد رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف اجتماعا آخر للمجلس الاقتصادي الأذربيجاني في 11 أبريل اليوم.

وجاء في بيان صدر عن مجلس الوزراء أن المشاركين ناقشوا المسائل المدرجة في أجندة الاجتماع من اتجاهات النفقات الأولوية المحددة من طرف الرئيس إلهام علييف لسني 2026-2029 وإطار الميزانية متوسطة الأجل والاتجاهات والأهداف الرئيسية لسياسة الميزانية والتنبؤات الأولية للاقتصاد الكلي والإطار المالي الكلي الأولي للفترة متوسطة الأجل ومؤشرات تنبئية لميزانيتي الدولة والاستعراض لعام 2026م والأعوام الثلاثية القادمة واستدامة الميزانية وسائر الشؤون ذات الصلة.

واستمع الاجتماع إلى تقرير موسع ألقاه وزير المالية ساحل بابايف حول المواضيع المشار إليها أعلاه. وعلق المشاركون على المسائل المعروضة فيما ناقشوا الأمور المتعلقة بها.

واتخذت في ختام الاجتماع قرارات بمراعاة مقترحات أعضاء المجلس الاقتصادي بشأن المسائل المطروحة للنقاش فيما أعطيت وزارتي المالية والمؤسسات المعنية الأخرى توجيهات بصدد إعداد حزمة ميزانية للعام القادم.

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