الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس وزراء جورجيا في أنطاليا – تـــحـــديـــث

أنطاليا، 11 أبريل، أذرتاج

اجتمع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 11 أبريل في أنطاليا مع رئيس وزراء جورجيا إيراكلي كوباخيدزي.

وشهد الاجتماع الإشارة إلى طبيعة تاريخية للصداقة والشراكة الاستراتيجية بين أذربيجان وجورجيا.

واستذكر رئيس وزراء جورجيا بالامتنان زيارة العمل التي قام بها أذربيجان يناير العام الحالي واجتماعاته مع الرئيس إلهام علييف متطرقا إلى الأعمال المنجزة في سبيل توسيع التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والثقافة وغيرها وتنفيذ التوجيهات المعطاة للمؤسسات العامة ذات الصلة بهذا الصدد.

وابلغ ايراكلي كوباخيدزي أن الأفكار التي تحدث عنها الرئيس إلهام علييف قبل بضعة أيام في كلمته التي ألقاها في منتدى جامعة أدا السياسي حول العلاقات الثنائية لقيت اهتماما كبيرا في جورجيا.

وتناول الرئيس إلهام علييف وجوب الوحدة والتضامن بين أذربيجان وجورجيا في ظل الظروف المتوترة الجارية عبر العالم في الوقت الحاضر مؤكدا على ضرورة معالجة القضايا الإقليمية الواقعة في منطقة جنوب القوقاز من طرف بلدان المنطقة بالضرورة.

كما جرى في الاجتماع تبادل وجهات نظر حول سائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.