شيخ الأزهر الشريف يهنئ رئيس أذربيجان

باكو، 11 أبريل، أذرتاج

بعث شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين أحمد الطيب ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ونقل شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين فيها أصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة العيد المبارك سائلا الله عز وجل أن يتقبل بقبول حسن صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا وأن يمن على الرئيس إلهام علييف بموفور الصحة ودوام العافية وعلى أذربيجان دولة وشعبا بمزيد من التقدم والخير والبركات.