وزير الطوارئ يجتمع مع سفير باكستان

باكو، 11 أبريل، أذرتاج

اجتمع وزير الطارئة الأذربيجاني كمال الدين حيدروف مع سفير جمهورية باكستان الإسلامية في بلدنا قاسم محي الدين.

وجاء في بيان الوزارة أن الطرفين أكدا خلال اللقاء على العلاقات العميقة والتاريخية بين أذربيجان وباكستان وأعربا عن الثقة في أن التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الحالات الطارئة سيساهم بشكل كبير في تعزيز هذه العلاقات.

وقدّم الوزير معلومات حول مجالات عمل وزارة الحالات الطارئة والاتفاقية التي تم توقيعها في عام 2021 بشأن التعاون وناقش آفاق التعاون بين الهيئات المعنية.

ومن جانبه أشار السفير قاسم محي الدين إلى أن هناك فرصاً جيدة لتطوير العلاقات بين البلدين.

كما تم تبادل الآراء حول سائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.