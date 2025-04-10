الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس مجلس السيادة السوداني في أنطاليا – تـــحديــــث

أنطاليا، 11 أبريل، أذرتاج

اجتمع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 11 أبريل في أنطاليا مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان.

وذكر رئيس مجلس السيادة السوداني وجود علاقات تاريخية بين البلدين مؤكدا على كون أذربيجان بلداً مهما يحظى بنفوذ كبير في المنطقة التي تقع فيها وفي العالم على حد سواء.

وقال إن السودان يعير أهمية كبيرة لتنمية العلاقات مع أذربيجان في مختلف المجالات مشيرا إلى وجود إمكانات حسنة للتعاون في مجالات صناعة التعدين والنفط والطاقة والبنية التحتية والاستثمارات وغيرها.

ونوقشت في الاجتماع مسائل التعاون في مجالي التعليم والتربية.

واستذكر الرئيس إلهام علييف بالامتنان مشاركة عبد الفتاح البرهان في اجتماع القمة الـ18 لرؤساء حكومات ودول البلدان الأعضاء لدى حركة عدم الانحياز عام 2019م والمناقشات المقامة خلال الزيارة فيما شدد على أن العلاقات بين أذربيجان والسودان أخذت تتطور بسرعة.

وجرى في الاجتماع تبادل وجهات نظر حول مسائل تنظيم زيارات متبادلة لوفود الطرفين ذات التخصصات الاقتصادية من اجل توسيع العلاقات الثنائية مع الإشارة إلى التعاون ضمن حركة عدم الانحياز وسائر المنظمات الدولية.