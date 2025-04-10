الكشف عن الأموال المدفوعة لأندية أذربيجان من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عام 2024م

باكو، 11 أبريل، أذرتاج

قيل في المؤتمر الصحفي المنعقد من طرف الاتحاد الأذربيجاني لكرة القدم 11 أبريل اليوم إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم دفع لأندية أذربيجان عام 2024م 38 مليونا و716 ألف و172 مانات.

واتضح أن الأموال المدفوعة من الاتحاد الأوروبي للأندية الأذربيجانية وزعت كالآتي:

* قراباغ أغدام – 28 مليونا و319 الف و296 مانات

* زيرة باكو – 3 ملايين و216 الف و762 مانات

* صباح باكو – مليونين و561 الف و814 مانات

* سومقايت – مليون و419 الف و053 مانات

* نفطجي باكو – 878 ألف و948 مانات

* غابالا – 577 ألف و585 مانات

* صبائل باكو – 447 الف و668 مانات

* توران طاووس – 426 الف و696 مانات

* شاماخي – 413 الف و943 مانات

* كبز كنجة – 413 الف و943 مانات

* أراز نخجوان – 40 ألفا و470 مانات.