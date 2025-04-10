باكو، 11 أبريل، أذرتاج

عقد منتدى الأعمال الأذربيجاني المولدوفي في باكو حيث شارك في المنتدى رجال أعمال من مولدوفا وأذربيجان وممثلون عن المؤسسات التجارية إضافة إلى ممثلين عن الحكومة والدولة.

وتحدث وزير الزراعة الأذربيجاني مجنون محمدوف في المنتدى عن الإصلاحات الاقتصادية التي تُنفذ في البلد مشيراً إلى أن إمكانات الاقتصاد في البلدين توفر فرصاً لتوسيع العلاقات بينهما، مما يجب استغلاله بشكل فعال.

كما قدم الوزير معلومات مفصلة حول التشريعات الأذربيجانية وبيئة الأعمال داعياً رجال الأعمال المولدوفيين للاستثمار في أذربيجان.

وتحدث من جانبه نائب رئيس وزراء مولدوفا ووزير البنية التحتية والتطوير الإقليمي فلاديمير بولا عن أهمية عقد مثل هذا المنتدى في أذربيجان. وأشار إلى أن مولدوفا كونها دولة زراعية تمتلك إمكانيات كبيرة لتصدير المزيد من المنتجات إلى أذربيجان. وأكد أنه في الوقت نفسه يمكن لأذربيجان تصدير المنتجات التي تحتاج إليها مولدوفا. في الوقت الحالي، تصدر أذربيجان النفط ومنتجاته، والأخشاب، والفواكه والخضروات. كلا البلدين يمتلكان أسواق كبيرة وهناك فرصة كبيرة لتطوير العلاقات التجارية بينهما.

ثم تحدث نائب وزير الاقتصاد الأذربيجاني روفنق عبد الله ييف وأمين الدولة في وزارة التنمية الاقتصادية والتحول الرقمي في مولدوفا، فيوريل قاراج والمدير التنفيذي لوكالة الترويج التجاري الأذربيجانية يوسف عبد الله ييف ورئيس مجلس إدارة وكالة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة أورخان محمدوف ونائب رئيس إدارة العلاقات الاقتصادية الدولية في وزارة التنمية الاقتصادية والتحول الرقمي في مولدوفا يفيغيني كيسْتول وآخرون حيث قدموا معلومات مفصلة حول آلية عمل مؤسساتهم وأنشطتها.

وتم التأكيد على أن توسيع العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين الدولتين قد أصبح ضرورة، نتيجة لإرادة القيادة السياسية في كلا البلدين.

وفي ختام المنتدى قام المشاركون بزيارة معرض لمنتجات النبيذ المولدوفي.

كما تم عقد لقاءات بين رجال الأعمال المولدوفيين وممثلي الشركات المحلية بهدف تعزيز التعاون المتبادل.