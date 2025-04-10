رئيس إندونيسيا يهنئ رئيس أذربيجان

باكو، 11 أبريل، أذرتاج

بعث رئيس جمهورية إندونيسيا برابووو سوبيانتو ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ونقل الرئيس الإندونيسي فيها أحر التهاني والتبريكات بمناسبة العيد المبارك سائلا الله عز وجل أن يتقبل بقبول حسن صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا.