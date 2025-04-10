نائب رئيس إندونيسيا يهنئ النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني
باكو، 11 أبريل، أذرتاج
بعث نائب رئيس جمهورية إندونيسيا جبران راكابومينغ راكا ببرقية تهنئة إلى النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا بمناسبة عيد الفطر المبارك.
ونقل نائب الرئيس الإندونيسي فيها أصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة العيد المبارك سائلا الله عز وجل أن يتقبل بقبول حسن صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا وان يمن عليها بالسعادة والرفاهية.
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