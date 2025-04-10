نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي يهنئ رئيس أذربيجان

باكو، 11 أبريل، أذرتاج

بعث نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ونقل نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي فيها أصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة العيد المبارك سائلا الله عز وجل أن يتقبل بقبول حسن صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا وأن يمن على الرئيس إلهام علييف بموفور الصحة ودوام العافية وعلى أذربيجان دولة وشعبا والأمة الإسلامية أجمعين بمزيد من التقدم والخير والبركات.