جيهون بيراموف يطلع هاكان فيدان على عملية التطبيع بين أذربيجان وأرمينيا

باكو، 12 أبريل، )أذرتاج)

التقى وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بيراموف اليوم مع وزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان في إطار مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والنقل والاتصالات والإنسانية والتعاون في إطار المنظمات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك المدرجة على جدول أعمال التحالف الأذربيجاني التركي.

تمت الاشارة إلى أن منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي يتم تنظيمه للمرة الرابعة أصبح أحد المنصات المهمة لمناقشة القضايا الراهنة في منظومة العلاقات الدولية.

وتم التأكيد بشكل خاص على أهمية المفاوضات والدبلوماسية في إنهاء المشاكل الأمنية وعدم الاستقرار الملحوظ على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار الطرفان بارتياح إلى أن التحالف الأذربيجاني التركي القائم على الأخوة يستمر بنجاح على كافة المستويات والمنصات.

وتم التأكيد على الدور الاستثنائي للحوار رفيع المستوى بين قادة البلدين في توسيع العلاقات بشكل أكبر.

كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بشكل أكبر داخل المنظمات الإقليمية والدولية وخاصة منظمة الدول التركية.

وأبلغ الوزير جيهون بيراموف الطرف التركي بالتفصيل عن الوضع الحالي في المنطقة خلال فترة ما بعد الصراع وأعمال إعادة الإعمار والبناء واسعة النطاق التي تم تنفيذها في الأراضي المحررة والجهود المبذولة لمكافحة التهديد بالألغام وكذلك عملية التطبيع بين أذربيجان وأرمينيا والعقبات القائمة.

كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.