الرئيس إلهام علييف يلتقي بالأمين العام لمجلس أوروبا آلان بيرسيه في أنطاليا

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عقد المؤتمر العلمي المكرس لتراث ألبانيا القوقازية في الفاتيكان
- 11.04.2025 [21:55]
نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي يهنئ رئيس أذربيجان
- 11.04.2025 [21:31]
نائب رئيس إندونيسيا يهنئ النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني
- 11.04.2025 [20:59]
رئيس إندونيسيا يهنئ رئيس أذربيجان
- 11.04.2025 [20:58]
عقد منتدى الأعمال الأذربيجاني المولدوفي
- 11.04.2025 [20:53]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس وزراء جورجيا في أنطاليا – تـــحـــديـــث
- 11.04.2025 [20:38]
وزير الطوارئ يجتمع مع سفير باكستان
- 11.04.2025 [19:36]
شيخ الأزهر الشريف يهنئ رئيس أذربيجان
- 11.04.2025 [19:28]
رئيس الوزراء يعقد اجتماع المجلس الاقتصادي
- 11.04.2025 [18:52]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس سوريا في أنطاليا – تــحــديـــث
- 11.04.2025 [18:23]
رئيس شركة النفط يبحث مع نائب رئيس وزراء مولدوفا فرص تطوير العلاقات
- 11.04.2025 [17:22]
التعاون في مجال الأمن الغذائي بين أذربيجان ومولدوفا يتوسع
- 11.04.2025 [15:59]
اجتماع مجلس وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة يعقد في دوشانبه
- 11.04.2025 [15:50]
رئيس الوزراء علي أسدوف يلتقي وزير الثقافة القطري
- 11.04.2025 [15:24]
اجتماع بين رئيسي أذربيجان وتركيا إلهام علييف ورجب طيب أردوغان في انطاليا
- 11.04.2025 [14:34]
أبيدجان تحتضن لقاء رفيع المستوى من أجل تعزيز الرأسمال البشري
- 11.04.2025 [13:59]
عالم مصري يكتب عن منتدى جامعة أدا السياسي الدولي
- 11.04.2025 [13:54]
العودة الكبرى: آغدره تستقبل دفعة أخرى من سكانها
- 11.04.2025 [13:01]
الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس قبرص الشمالية في أنطاليا – تــحــديــث
- 11.04.2025 [12:22]
المنتدى الدولي السادس للذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة يعقد في باكو
- 11.04.2025 [11:56]
انطلاق فعاليات المنتدى الدبلوماسي الرابع في أنطاليا
- 11.04.2025 [11:03]
سعر النفط الأذربيجاني يتجاوز 66 دولارا
- 11.04.2025 [10:43]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 11.04.2025 [10:41]
تساقط الثلوج في المناطق الجبلية
- 11.04.2025 [10:38]
قوات أرمينيا تستهدف مواقع جيش أذربيجان بطلقات نارية
- 11.04.2025 [10:07]
بحث آفاق التعاون بين أذربيجان وقطر في مختلف المجالات الثقافية
- 10.04.2025 [15:28]
رئيس أذربيجان يصل الى تركيا في زيارة عمل
- 10.04.2025 [15:02]
إصابة 13 شخصا في حادث منجم فحم بأنقرة
- 10.04.2025 [11:53]
السعودية تحذّر الراغبين بالحج من التعامل مع القنوات غير الرسمية
- 10.04.2025 [11:44]
العودة الكبرى: أغدام تستقبل دفعة أخرى من سكانها
- 10.04.2025 [11:15]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- 10.04.2025 [10:40]
انخفاض سعر برميل النفط
- 10.04.2025 [10:37]
قوات أرمينيا تستهدف مواقع جيش أذربيجان بطلقات نارية
- 10.04.2025 [10:32]
عرض الفيلم الوثائقي لدى مركز نظامي للسينما بمبادرة ليلى علييفا
- 10.04.2025 [10:16]
بحث الوضع الراهن للعلاقات الثنائية الأذربيجانية الروسية في موسكو
- 09.04.2025 [20:50]
ولي عهد دولة الكويت يهنئ الرئيس الأذربيجاني
- 09.04.2025 [20:01]
نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يهنئ الرئيس الأذربيجاني
- 09.04.2025 [19:31]
رئيس الإمارات يهنئ الرئيس الأذربيجاني
- 09.04.2025 [19:27]
بحث آفاق تنمية العلاقات الأذربيجانية المولدوفية
- 09.04.2025 [19:21]
بحث مسائل إقامة التعاون السياسي والاقتصادي بين أذربيجان وغينيا
- 09.04.2025 [16:21]
الرئيس إلهام علييف: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منظمة فاسدة تماما
- 09.04.2025 [16:09]
الرئيس إلهام علييف: نريد امتلاك علاقات جيدة مع جميع جيراننا ومن ضمنها إيران
- 09.04.2025 [16:03]
الرئيس إلهام علييف: نعمل عملا فاعلا مع شركات صينية الآن
- 09.04.2025 [15:56]
الرئيس إلهام علييف: العلاقات مع جورجيا تكسب أهمية استراتيجية بالنسبة لنا
- 09.04.2025 [15:39]
قافلة من 54 عائلة أخرى تصل إلى قرية صوقوفوشان مسقط رأسها ضمن العودة الكبرى
- 09.04.2025 [15:15]
الرئيس إلهام علييف: انتخاب ترمب رئيسا أثار خيبة أمل أرمينيا
- 09.04.2025 [12:21]
الرئيس إلهام علييف: كانت إدارة بايدن قد علقت مواقعها على أرمينيا حتما
- 09.04.2025 [12:10]
الرئيس إلهام علييف : كيفية تطور الأوضاع بعد الحرب تعتمد على أرمينيا
- 09.04.2025 [11:51]
الرئيس إلهام علييف: يستطيع زوار قراباغ أن يشهدوا مدى الهمجية هناك اليوم
- 09.04.2025 [11:35]
زلزال بقوة 5 درجات يضرب إندونيسيا
- 09.04.2025 [11:35]
الرئيس الأذربيجاني: هناك مجموعات انتقامية قوية للغاية في أرمينيا اليوم
- 09.04.2025 [11:28]
الرئيس إلهام علييف: أذربيجان هي التي توسطت في أول مصالحة بين تركيا وإسرائيل
- 09.04.2025 [11:20]
الرئيس إلهام علييف : أرمينيا تلوث نهر أراز
- 09.04.2025 [11:05]
الرئيس الأذربيجاني: يمكننا بناء الثقة بالبدء بخطوات صغيرة
- 09.04.2025 [10:54]
انخفاض سعر برميل النفط
- 09.04.2025 [10:40]
الرئيس الأذربيجاني: الكرة في جانب أرمينيا فيما يخص باتفاقية السلام
- 09.04.2025 [10:30]
قوات أرمينيا تستهدف مواقع جيش أذربيجان بطلقات نارية
- 09.04.2025 [10:22]
الرئيس إلهام علييف : محاولات رسم خطوط فاصلة في جنوب القوقاز ستفشل حتما
- 09.04.2025 [10:19]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- 09.04.2025 [10:05]
الألعاب الرياضية المدرسية: منتخب أذربيجان للمصارعة للبنات يحصد 6 ميداليات
- 08.04.2025 [21:08]
مناقشة مشاريع الاستثمار والمذكرات الرئيسية بين أذربيجان وباكستان
- 08.04.2025 [20:52]
رئيس مجلس وزراء العراق يهنئ الرئيس إلهام علييف
- 08.04.2025 [20:21]