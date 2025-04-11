الخارجية: نرفض ادعاءات رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ضد أذربيجان أذربيجان تدرج في القائمة السوداء 77 عضوا للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

باكو، 12 أبريل، (أذرتاج)

قال أيخان حاجيزاده المتحدث باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية معلقًا على التصريحات غير المقبولة والمعادية لأذربيجان الصادرة عن ثيودوروس روسوبولوس رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا خلال مقابلة مع قناة ألفا نيوظ "إنا نرفض بشدة وندين المزاعم التي أطلقها ضد أذربيجان ثيودوروس روسوبولوس رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ونعتبرها مرفوضة تمامًا".

قال أيخان حاجيزاده "إن أذربيجان على الرغم من انها أظهرت استعدادها للحوار حتى بعد الخطوة المتخذة ضدها نتيجة لانتهاك ميثاق مجلس أوروبا وتجاوز الجمعية البرلمانية لصلاحياتها فمن المعروف أن روسوبولوس وشوابه وغيرهما من الأشخاص واصلوا محاولاتهم لتشويه موقف أذربيجان القائم على القانون الدولي والعدالة. وقد كسبت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا على مر السنوات كراهية الشعب الأذربيجاني بحق بسبب سياستها المعادية لأذربيجان والمبنية على ازدواجية المعايير. أما إهانة قائد بلادنا ونعته بـ"الديكتاتور" فهو أمر لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال، ويمثل انعدامًا للأدب السياسي وجهلًا مطبقًا. والوضع الهستيري الحالي في الجمعية والديكتاتور روسوبولوس الذي يقف على رأسها يجسدان الحالة المؤسفة داخل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والوضع نفسه قائم في البرلمان الأوروبي أيضًا".

وشدد حاجيزاده على انه "فيما يتعلق بموقفنا من قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فإن مطالبة أذربيجان بتنفيذ قرارات محكمة لم يشارك البلد في اختيار قضاتها تُعد أمرًا عبثيًا وفي ظل هذه الظروف لا يمكن تنفيذ تلك القرارات وتجدر الإشارة إلى أن اسم تيودوروس روسوبولوس قد أُدرج في القائمة السوداء تمامًا كما هو الحال بالنسبة لـ76 عضوًا من أعضاء الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الذين دعموا المبادرة الظالمة والمثيرة للشكوك القانونية بشأن تعليق صلاحيات وفد أذربيجان في الجمعية فإذا حاول روسوبولوس التسلل إلى أذربيجان فسيرفض دخوله."