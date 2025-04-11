وزيرا خارجية أذربيجان وأرمينيا يبحثان عملية التطبيع في أنطاليا

باكو، 12 أبريل، (أذرتاج)

عقد في 12 أبريل اجتماع بين وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف ووزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان في إطار منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية أن الطرفين ناقشا الوضع الحالي لعملية التطبيع بعد الانتهاء من نص اتفاقية السلام وإقامة العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا.

وأعرب الوزيران عن استعدادهما لمواصلة الحوار.