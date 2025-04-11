تسجيل زلزال في شاماخي

باكو، 12 أبريل، (أذرتاج)

وقع زلزال على بعد 24 كيلومترا جنوب محطة بيرقولو في محافظة شاماخي.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل الجمهوري أن قوة الزلزال الذي تم تسجيله في الساعة 15:31 بالتوقيت المحلي بلغت 3.4 درجات.

وشعر سكان المنطقة بالزلزال الذي كان مركزه على عمق 12 كيلومترا، بقوة 3 درجات على مقياس ريختر.