وزيرا خارجية أذربيجان وروسيا يناقشان مسائل الأمن الدولي

باكو، 12 أبريل، (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف اليوم نظيره الروسي سيرجي لافروف في إطار مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية أن اللقاء تناول الجوانب السياسية والاقتصادية والتجارية والإنسانية للعلاقات الأذربيجانية الروسية بالإضافة إلى المسائل الأمنية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتم التأكيد على أهمية الزيارات رفيعة المستوى والاتصالات المتبادلة في مجال مناقشة المسائل المدرجة في أجندة التعاون.

واشار الجانبان الى أن التعاون داخل المنظمات الإقليمية والدولية بما في ذلك التنسيقات الثلاثية والرباعية مفيد.

كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.