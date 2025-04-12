سيدة أذربيجان الأولى مهربان علييفا تشارك في حلقة نقاش ضمن منتدى أنطاليا الدبلوماسي

أنطاليا، 12 أبريل، (أذرتاج)

تم تنظيم حلقة نقاش بعنوان "بناء المستقبل في العالم المتصدع: القوة التحويلية للتعليم" يوم 12 أبريل على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي المنعقد في مدينة أنطاليا التركية.

افادت وكالة اذرتاج أن السيدة أذربيجان الأولى مهربان علييفا وابنتها ليلى علييفا حضرتا حلقة النقاش.

وقبل فعاليات الحلقة جرت جولة تفقدية في جناح بيت الثقافة الأفريقية. ويهدف بيت الثقافة الإفريقية الذي تأسس عام 2016 بمبادرة من سيدة تركيا الأولى أمينة أردوغان إلى ترويج العمل اليدوي للمرأة الإفريقية وتحويل أنشطتهن إلى قيمة اقتصادية وتعزيز التضامن الثقافي.

وبدأت الفعالية المنظمة بدعم وقف المعارف التركي بعرض فيديو عن أنشطة الوقف المذكور.

وتناول الاجتماع العمل الذي يقوم به الوقف حول العالم وقيل إن نحو 70 ألف طالب يدرسون في مدارس الوقف الناشطة في 55 بلدا حول العالم.

تناولت جلسة النقاش أهمية تطوير التعليم في العصر الحالي.

وتحدثت سيدة تركيا الأولى أمينة أردوغان لافتة إلى أهمية التعليم في الفترة التي تتزايد فيها الحروب. وأكدت أن التعليم أصبح اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى لتحقيق الإدماج الاجتماعي والتنمية المستدامة.

وبعد ذلك قام طلاب مدرسة وقف المعارف التركي في جمهورية كوت ديفوار بغناء الأغاني بمختلف اللغات.