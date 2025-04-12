مناقشة نموذج التعاون الخاص بمنظمة الدول التركية في منتدى أنطاليا الدبلوماسي

أنطاليا، 12 أبريل، أذرتاج

عُقدت جلسة نقاش بعنوان "منظمة الدول التركية: نموذج فريد للتعاون" ضمن منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع في 12 أبريل.

شارك في الجاسة الممثل الخاص للرئيس الأذربيجاني إيلتشين أميربكوف والأمين العام لمنظمة الدول التركية كوبانيتشبيك عمر علييف ورئيس مجلس الحكماء في المنظمة بن علي يلدريم ووزير النقل الكازاخستاني مارات كاراباييف والنائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ في المجلس الأعلى الأوزبكستاني صديق صفييف والممثل الخاص للرئيس القيرغيزستاني نائب وزير الخارجية أسين إيساييف.

وجرى التأكيد في الجلسة التي أدارها رئيس جامعة كابادوكيا حسن علي كاراسار على أن التعاون بين دول منظمة الدول التركية يشمل المجالات المهمة مثل التجارة والطاقة والمالية والسياحة والتعليم والثقافة.

أشار المتحدثون إلى أن منظمة الدول التركية التي تأسست على أساس الهوية المشتركة والانتماء الإقليمي وتتوسع مجالات تعاونها يومًا بعد يوم قد تشكلت بإرادة سياسية قوية وتحولت إلى منظمة دولية.

نُوقش في الجلسة نموذج التعاون الخاص الذي تتبناه المنظمة والإمكانات والرؤية التي يوفرها وكيفية مساهمة مبادرات منظمة الدول التركية في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، كما حلل المشاركون الدور المتزايد للمنظمة في تشكيل البيئة الجيوسياسية.

ذكر كوبانيتشبيك عمر علييف في كلمته أن منظمة الدول التركية لم تعد منظمة في طور التطور، بل تحولت إلى كيان يسهم من خلال أنشطته المميزة في التنمية الشاملة للدول الأعضاء.

وقد أُشير إلى أن هذه المنظمة التي استكملت بقمة إسطنبول أخذت تركز على تحقيق أهداف المنطقة التي تضم أكثر من 170 مليون نسمة.