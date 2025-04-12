وزيرا خارجية أذربيجان و الملديف يناقشان فرص التعاون الثنائي

باكو، 12 إبريل، أذرتاج

اجتمع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف على هامش مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي مع وزير الخارجية الملديفي عبد الله خليل.

وجاء في بيان الخارجية الأذربيجانية أن الاجتماع ارتكز على بحث فرص التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والسياحة والإنسانية وغيرها. وتم التأكيد على أهمية زيارة رئيس الملديف أذربيجان للاشتراك في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي عُقدت في بلدنا العام الماضي واللقاءات التي جرت على أعلى المستويات. كما تم التأكيد على أهمية استخدام آلية المشاورات السياسية في تطوير التعاون بين أذربيجان والملديف وفي هذا السياق تمت مناقشة المسائل التي طُرحت خلال بعثة الحكومة الأذربيجانية إلى الملديف.

ناقش الوزيران فرص التعاون في مجال السياحة وأشارا إلى أن إطلاق الرحلات المباشرة بين بلدينا منذ العام الماضي يُعد خطوة مهمة من حيث توسيع فرص السفر لمواطنينا.

كما تم بحث إمكانيات الدعم المتبادل والتعاون ضمن المنظمات الإقليمية والدولية بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز.

وشهد الاجتماع أيضًا بحث مواضيع إضافية ذات طابع مشترك تهم الجانبين.