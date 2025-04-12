وزير الخارجية يبحث مع وزير خارجية بوركينا فاسو مسائل الشراكة ضمن المنصات متعددة الأطراف

باكو، 12 إبريل، أذرتاج

اجتمع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف على هامش مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي مع وزير خارجية بوركينا فاسو جان ماري تراوري.

وجاء في بيان الخارجية الأذربيجانية أن الاجتماع تناول مناقشة إمكانيات التعاون الثنائي ومسائل الشراكة ضمن المنصات متعددة الأطراف. وتم التأكيد على المكانة التي تحتلها القارة الإفريقية في السياسة الخارجية لأذربيجان، مع الإشارة إلى أن رئاستها لحركة عدم الانحياز أسهمت بشكل كبير في تعزيز التواصل مع الدول الإفريقية. كما أعرب الجانب الأذربيجاني عن رغبته في مواصلة التعاون مع الدول الإفريقية وخاصة بوركينا فاسو ضمن المنظمات الدولية.

وأطلع الوزير بايراموف زميله من بوركينا فاسو على برامج المنح الدراسية التي تقدمها أذربيجان للطلاب من الدول الأجنبية مع الإشارة بشكل خاص إلى وجود برامج مخصصة لطلاب الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز.

وهنأ الوزير تراوري أذربيجان برئاستها الناجحة الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وجرت في الاجتماع مناقشة عدد من المسائل الأخرى التي تحظى باهتمام مشترك بين الجانبين أيضا.