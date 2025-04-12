وزير الخارجية يبحث مع وزير خارجية فنزويلا إمكانيات توسيع التعاون الثنائي

باكو، 12 إبريل، أذرتاج

اجتمع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف على هامش مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي مع وزير السلطة الشعبية للعلاقات الخارجية في جمهورية فنزويلا البوليفارية إيفان خيل بينتو.

وجاء في بيان الخارجية الأذربيجانية أن الاجتماع ارتكز على بحث سبل تعزيز أجندة التعاون القائمة بين أذربيجان وفنزويلا في مختلف المجالات بما في ذلك الاقتصاد والتجارة وأمن الطاقة إلى جانب مناقشة أنشطة التعاون في الإطارين الثنائي ومتعدد الأطراف إضافة إلى الشؤون الإقليمية والدولية المتعلقة بالأمن ذات الاهتمام المشترك.

أكد الجانبان مجددًا على العلاقات السياسية المتينة والاحترام المتبادل اللذين يميزان العلاقات بين أذربيجان وفنزويلا. كما أعربا عن ثقتهما في مواصلة تطوير التعاون الثنائي من خلال الحوار السياسي المستمر وتبادل الزيارات رفيعة المستوى.

ناقش الوزيران إمكانيات توسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولا سيما في قطاعات الاقتصاد والطاقة والسياحة بالإضافة إلى المبادرات المحتملة في مجالي العلم والثقافة بما في ذلك تنفيذ برامج التبادل الأكاديمي والمهني.

وتم التأكيد على ارتياح الجانبين للتعاون القائم على الدعم المتبادل والتضامن في إطار المنظمات الدولية، ولا سيما الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز فيما أُشير إلى أهمية تعزيز هذا التعاون بشكل أكبر ضمن المنصات متعددة الأطراف.

كما جرت مناقشة مسائل أخرى ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين.