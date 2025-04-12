وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

سياسة

وزير الخارجية يبحث مع وزير خارجية فنزويلا إمكانيات توسيع التعاون الثنائي

باكو، 12 إبريل، أذرتاج

اجتمع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف على هامش مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي مع وزير السلطة الشعبية للعلاقات الخارجية في جمهورية فنزويلا البوليفارية إيفان خيل بينتو.

وجاء في بيان الخارجية الأذربيجانية أن الاجتماع ارتكز على بحث سبل تعزيز أجندة التعاون القائمة بين أذربيجان وفنزويلا في مختلف المجالات بما في ذلك الاقتصاد والتجارة وأمن الطاقة إلى جانب مناقشة أنشطة التعاون في الإطارين الثنائي ومتعدد الأطراف إضافة إلى الشؤون الإقليمية والدولية المتعلقة بالأمن ذات الاهتمام المشترك.

أكد الجانبان مجددًا على العلاقات السياسية المتينة والاحترام المتبادل اللذين يميزان العلاقات بين أذربيجان وفنزويلا. كما أعربا عن ثقتهما في مواصلة تطوير التعاون الثنائي من خلال الحوار السياسي المستمر وتبادل الزيارات رفيعة المستوى.

ناقش الوزيران إمكانيات توسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولا سيما في قطاعات الاقتصاد والطاقة والسياحة بالإضافة إلى المبادرات المحتملة في مجالي العلم والثقافة بما في ذلك تنفيذ برامج التبادل الأكاديمي والمهني.

وتم التأكيد على ارتياح الجانبين للتعاون القائم على الدعم المتبادل والتضامن في إطار المنظمات الدولية، ولا سيما الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز فيما أُشير إلى أهمية تعزيز هذا التعاون بشكل أكبر ضمن المنصات متعددة الأطراف.

كما جرت مناقشة مسائل أخرى ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين.

شاركوا الأخبار على شبكات التواصل الاجتماعي

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي

المزيد...

وزير الخارجية: من دواعي السرور أن منتدى أنطاليا الدبلوماسي أصبح واحدًا من أبرز المنصات في العالم
  • ١٢.٠٤.٢٠٢٥ [٢٣:٥٣]

وزير الخارجية: من دواعي السرور أن منتدى أنطاليا الدبلوماسي أصبح واحدًا من أبرز المنصات في العالم

وزير الخارجية يبحث مع وزير خارجية بوركينا فاسو مسائل الشراكة ضمن المنصات متعددة الأطراف
  • ١٢.٠٤.٢٠٢٥ [٢٣:١٧]

وزير الخارجية يبحث مع وزير خارجية بوركينا فاسو مسائل الشراكة ضمن المنصات متعددة الأطراف

وزيرا خارجية أذربيجان و الملديف يناقشان فرص التعاون الثنائي
  • ١٢.٠٤.٢٠٢٥ [٢٢:٥٧]

وزيرا خارجية أذربيجان و الملديف يناقشان فرص التعاون الثنائي

مناقشة نموذج التعاون الخاص بمنظمة الدول التركية في منتدى أنطاليا الدبلوماسي
  • ١٢.٠٤.٢٠٢٥ [٢٢:٤١]

مناقشة نموذج التعاون الخاص بمنظمة الدول التركية في منتدى أنطاليا الدبلوماسي

مناقشة تحديات وفرص التعاون الإقليمي في جنوب القوقاز ضمن منتدى أنطاليا
  • ١٢.٠٤.٢٠٢٥ [١٩:٤٧]

مناقشة تحديات وفرص التعاون الإقليمي في جنوب القوقاز ضمن منتدى أنطاليا

وزيرا خارجية أذربيجان وروسيا يناقشان مسائل الأمن الدولي
  • ١٢.٠٤.٢٠٢٥ [١٧:٥٩]

وزيرا خارجية أذربيجان وروسيا يناقشان مسائل الأمن الدولي

وزيرا خارجية أذربيجان وأرمينيا يبحثان عملية التطبيع في أنطاليا
  • ١٢.٠٤.٢٠٢٥ [١٦:١١]

وزيرا خارجية أذربيجان وأرمينيا يبحثان عملية التطبيع في أنطاليا

الخارجية: نرفض ادعاءات رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ضد أذربيجان أذربيجان تدرج في القائمة السوداء 77 عضوا للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا
  • ١٢.٠٤.٢٠٢٥ [١٥:٤٢]

الخارجية: نرفض ادعاءات رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ضد أذربيجان
أذربيجان تدرج في القائمة السوداء 77 عضوا للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

جيهون بيراموف يطلع هاكان فيدان على عملية التطبيع بين أذربيجان وأرمينيا
  • ١٢.٠٤.٢٠٢٥ [١٢:٠٩]

جيهون بيراموف يطلع هاكان فيدان على عملية التطبيع بين أذربيجان وأرمينيا

وزير الخارجية: من دواعي السرور أن منتدى أنطاليا الدبلوماسي أصبح واحدًا من أبرز المنصات في العالم

  • 12.04.2025 [23:53]

وزير الخارجية يبحث مع وزير خارجية فنزويلا إمكانيات توسيع التعاون الثنائي

  • 12.04.2025 [23:36]

وزير الخارجية يبحث مع وزير خارجية بوركينا فاسو مسائل الشراكة ضمن المنصات متعددة الأطراف

  • 12.04.2025 [23:17]

وزيرا خارجية أذربيجان و الملديف يناقشان فرص التعاون الثنائي

  • 12.04.2025 [22:57]

مناقشة نموذج التعاون الخاص بمنظمة الدول التركية في منتدى أنطاليا الدبلوماسي

  • 12.04.2025 [22:41]

الرئيس إلهام علييف يختتم زيارة عمل الى تركيا

  • 12.04.2025 [20:10]

سيدة أذربيجان الأولى مهربان علييفا تشارك في حلقة نقاش ضمن منتدى أنطاليا الدبلوماسي

  • 12.04.2025 [19:52]

مناقشة تحديات وفرص التعاون الإقليمي في جنوب القوقاز ضمن منتدى أنطاليا

  • 12.04.2025 [19:47]

عقد لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام في وزارة الدفاع

  • 12.04.2025 [18:19]

وزيرا خارجية أذربيجان وروسيا يناقشان مسائل الأمن الدولي

  • 12.04.2025 [17:59]

تسجيل زلزال في شاماخي

  • 12.04.2025 [17:15]

الرئيس إلهام علييف يلتقي الأمين العام لمجلس أوروبا في أنطاليا - تحديث

  • 12.04.2025 [16:21]

بحث آفاق التعاون بين أذربيجان وروسيا في مجال التعليم العسكري

  • 12.04.2025 [16:12]

وزيرا خارجية أذربيجان وأرمينيا يبحثان عملية التطبيع في أنطاليا

  • 12.04.2025 [16:11]

الخارجية: نرفض ادعاءات رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ضد أذربيجان
أذربيجان تدرج في القائمة السوداء 77 عضوا للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

  • 12.04.2025 [15:42]

جيهون بيراموف يطلع هاكان فيدان على عملية التطبيع بين أذربيجان وأرمينيا

  • 12.04.2025 [12:09]

وزيرا الدفاع الأذربيجاني والتركي يناقشان الوضع الراهن للتعاون العسكري في أنطاليا

  • 12.04.2025 [11:50]

وزارة الدفاع: جيش أذربيجان اتخذ تدابير بالمثل على استهداف قوات أرمينيا مواقع جيش أذربيجان بطلقات نارية من جديد

  • 12.04.2025 [11:34]

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا – صور

  • 11.04.2025 [22:47]

عقد المؤتمر العلمي المكرس لتراث ألبانيا القوقازية في الفاتيكان

  • 11.04.2025 [21:55]

نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي يهنئ رئيس أذربيجان

  • 11.04.2025 [21:31]

الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس مجلس السيادة السوداني في أنطاليا – تـــحديــــث

  • 11.04.2025 [21:29]

نائب رئيس إندونيسيا يهنئ النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني

  • 11.04.2025 [20:59]

رئيس إندونيسيا يهنئ رئيس أذربيجان

  • 11.04.2025 [20:58]

عقد منتدى الأعمال الأذربيجاني المولدوفي

  • 11.04.2025 [20:53]

الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس وزراء جورجيا في أنطاليا – تـــحـــديـــث

  • 11.04.2025 [20:38]

الكشف عن الأموال المدفوعة لأندية أذربيجان من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عام 2024م

  • 11.04.2025 [20:00]

وزير الطوارئ يجتمع مع سفير باكستان

  • 11.04.2025 [19:36]

شيخ الأزهر الشريف يهنئ رئيس أذربيجان

  • 11.04.2025 [19:28]

حفل افتتاح منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا
الرئيس إلهام علييف يشارك في الحفل – تــحــديــث ثــان

  • 11.04.2025 [19:09]

رئيس الوزراء يعقد اجتماع المجلس الاقتصادي

  • 11.04.2025 [18:52]

الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس سوريا في أنطاليا – تــحــديـــث

  • 11.04.2025 [18:23]

تقديم مفاتيح البيوت إلى العائلات التي أعيدت اليوم إلى قرية حسنريز بمحافظة أقدره المحررة من الاحتلال الأرميني – صور

  • 11.04.2025 [18:07]

رئيس اتحاد كرة القدم: تحديد تفاصيل نهائية لبدء مشروع أكاديمية برشلونة لكرة القدم في أذربيجان

  • 11.04.2025 [18:02]

رئيس شركة النفط يبحث مع نائب رئيس وزراء مولدوفا فرص تطوير العلاقات

  • 11.04.2025 [17:22]

المتضرر من قرية باغانيس أيريم: قتل الأرمن مولودي الجديد البالغ 39 يوما من العمر

  • 11.04.2025 [17:20]

التعاون في مجال الأمن الغذائي بين أذربيجان ومولدوفا يتوسع

  • 11.04.2025 [15:59]

اجتماع مجلس وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة يعقد في دوشانبه

  • 11.04.2025 [15:50]

رئيس الوزراء علي أسدوف يلتقي وزير الثقافة القطري

  • 11.04.2025 [15:24]

اجتماع بين رئيسي أذربيجان وتركيا إلهام علييف ورجب طيب أردوغان في انطاليا

  • 11.04.2025 [14:34]

أبيدجان تحتضن لقاء رفيع المستوى من أجل تعزيز الرأسمال البشري

  • 11.04.2025 [13:59]

عالم مصري يكتب عن منتدى جامعة أدا السياسي الدولي

  • 11.04.2025 [13:54]

العودة الكبرى: آغدره تستقبل دفعة أخرى من سكانها

  • 11.04.2025 [13:01]

الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس قبرص الشمالية في أنطاليا – تــحــديــث

  • 11.04.2025 [12:22]

المنتدى الدولي السادس للذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة يعقد في باكو

  • 11.04.2025 [11:56]

انطلاق فعاليات المنتدى الدبلوماسي الرابع في أنطاليا

  • 11.04.2025 [11:03]

سعر النفط الأذربيجاني يتجاوز 66 دولارا

  • 11.04.2025 [10:43]

ارتفاع سعر برميل النفط

  • 11.04.2025 [10:41]

تساقط الثلوج في المناطق الجبلية

  • 11.04.2025 [10:38]

قوات أرمينيا تستهدف مواقع جيش أذربيجان بطلقات نارية

  • 11.04.2025 [10:07]

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا – صور

  • 11.04.2025 [01:30]

جامعة أدا تحتضن المنتدى الدولي "نحو نظام العالم الجديد" – تــحــديــث
الرئيس إلهام علييف يشارك في المنتدى

  • 10.04.2025 [23:05]

بحث آفاق التعاون بين أذربيجان وقطر في مختلف المجالات الثقافية

  • 10.04.2025 [15:28]

رئيس أذربيجان يصل الى تركيا في زيارة عمل

  • 10.04.2025 [15:02]

إصابة 13 شخصا في حادث منجم فحم بأنقرة

  • 10.04.2025 [11:53]

السعودية تحذّر الراغبين بالحج من التعامل مع القنوات غير الرسمية

  • 10.04.2025 [11:44]

العودة الكبرى: أغدام تستقبل دفعة أخرى من سكانها

  • 10.04.2025 [11:15]

انخفاض سعر النفط الاذربيجاني

  • 10.04.2025 [10:40]

انخفاض سعر برميل النفط

  • 10.04.2025 [10:37]

قوات أرمينيا تستهدف مواقع جيش أذربيجان بطلقات نارية

  • 10.04.2025 [10:32]

عرض الفيلم الوثائقي لدى مركز نظامي للسينما بمبادرة ليلى علييفا

  • 10.04.2025 [10:16]

وزارة الدفاع: جيش أذربيجان اتخذ تدابير بالمثل على استهداف قوات أرمينيا مواقع جيش أذربيجان بطلقات نارية من جديد

  • 09.04.2025 [21:16]

بحث الوضع الراهن للعلاقات الثنائية الأذربيجانية الروسية في موسكو

  • 09.04.2025 [20:50]

تنظيم الملتقي الإقليمي حول حماية المعارف والخبرات المتعلقة بحرف الصناعات التقليدية بدول المغرب العربي

  • 09.04.2025 [20:15]

نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ورئيسة مركز باكو للإعلام تلتقيان مشاركتين في مشروع "مربي النحل الشاب" في غابالا

  • 09.04.2025 [20:11]

ولي عهد دولة الكويت يهنئ الرئيس الأذربيجاني

  • 09.04.2025 [20:01]

رئيسة الاتحاد النسائي العام الإماراتي تهنئ النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني بعيد الفطر المبارك

  • 09.04.2025 [19:56]

نائب رئيس الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة يهنئ الرئيس الأذربيجاني

  • 09.04.2025 [19:40]

نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يهنئ الرئيس الأذربيجاني

  • 09.04.2025 [19:31]

رئيس الإمارات يهنئ الرئيس الأذربيجاني

  • 09.04.2025 [19:27]

بحث آفاق تنمية العلاقات الأذربيجانية المولدوفية

  • 09.04.2025 [19:21]

رئيس جامعة باكو الحكومية يبحث مع السفير السعودي مسائل تعاون مع الجامعات السعودية

  • 09.04.2025 [17:43]

بحث آفاق التعاون بين وكالة الضمان الاجتماعي المستدامة والتشغيلية والبنك الدولي

  • 09.04.2025 [17:27]

الرئيس إلهام علييف تناول لدى منتدى أدا العمل الإرهابي المنفذ ضد سفارة أذربيجان في إيران

  • 09.04.2025 [16:40]

بحث مسائل إقامة التعاون السياسي والاقتصادي بين أذربيجان وغينيا

  • 09.04.2025 [16:21]

الرئيس إلهام علييف: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منظمة فاسدة تماما

  • 09.04.2025 [16:09]

الرئيس إلهام علييف: نريد امتلاك علاقات جيدة مع جميع جيراننا ومن ضمنها إيران

  • 09.04.2025 [16:03]

الرئيس إلهام علييف: نعمل عملا فاعلا مع شركات صينية الآن

  • 09.04.2025 [15:56]

الرئيس إلهام علييف: قد خفضت أذربيجان تخفيضا الاعتماد على المؤسسات المالية الدولية

  • 09.04.2025 [15:39]

الرئيس إلهام علييف: العلاقات مع جورجيا تكسب أهمية استراتيجية بالنسبة لنا

  • 09.04.2025 [15:39]

الرئيس إلهام علييف: أذربيجان كانت وما برحت تقدم دعمها للتعاون بين دول العالم التركي

  • 09.04.2025 [15:30]

الرئيس إلهام علييف : أريد أن يكون إخوتنا في شمال قبرص التركية متأكدين من وقوفنا دوما إلى جانبهم

  • 09.04.2025 [15:25]

قافلة من 54 عائلة أخرى تصل إلى قرية صوقوفوشان مسقط رأسها ضمن العودة الكبرى

  • 09.04.2025 [15:15]

الرئيس إلهام علييف : نحن من المؤيدين بحكومة سوريا ونأمل في عدم منح الحكومة السورية مجالا للمنافقين من جديد

  • 09.04.2025 [14:40]

الرئيس إلهام علييف: اوصلنا مساعدات مالية وإنسانية الى أكثر من 80 دولة خلال كوفيد-19

  • 09.04.2025 [13:48]

الرئيس إلهام علييف يتحدث عن موقف المفوضية الأوروبية من أذربيجان في منتدى جامعة أدا السياسي

  • 09.04.2025 [13:43]

الرئيس الأذربيجاني: نسعى إلى تحويل حركة عدم الانحياز إلى منظمة دولية ذات نفوذ كبير

  • 09.04.2025 [13:38]

الرئيس الأذربيجاني: حققنا التواصل بين الجنوب العالمي والشمال العالمي خلال مؤتمر الكوب

  • 09.04.2025 [13:35]

الرئيس إلهام علييف: العلاقات القوية مع الولايات المتحدة مهمة لمنطقتنا في الوقت الحاضر

  • 09.04.2025 [12:33]

الرئيس إلهام علييف: انتخاب ترمب رئيسا أثار خيبة أمل أرمينيا

  • 09.04.2025 [12:21]

الرئيس إلهام علييف: يمكن وصف العلاقات الأمريكية الأذربيجانية فترة إدارة بايدن وبلينكن بعلاقات متأزمة

  • 09.04.2025 [12:20]

الرئيس إلهام علييف: كانت إدارة بايدن قد علقت مواقعها على أرمينيا حتما

  • 09.04.2025 [12:10]

الرئيس إلهام علييف : كيفية تطور الأوضاع بعد الحرب تعتمد على أرمينيا

  • 09.04.2025 [11:51]

الرئيس إلهام علييف: يستطيع زوار قراباغ أن يشهدوا مدى الهمجية هناك اليوم

  • 09.04.2025 [11:35]

زلزال بقوة 5 درجات يضرب إندونيسيا

  • 09.04.2025 [11:35]

الرئيس الأذربيجاني: هناك مجموعات انتقامية قوية للغاية في أرمينيا اليوم

  • 09.04.2025 [11:28]

الرئيس إلهام علييف: أذربيجان هي التي توسطت في أول مصالحة بين تركيا وإسرائيل

  • 09.04.2025 [11:20]

الرئيس إلهام علييف : أرمينيا تلوث نهر أراز

  • 09.04.2025 [11:05]

الرئيس الأذربيجاني: يمكننا بناء الثقة بالبدء بخطوات صغيرة

  • 09.04.2025 [10:54]

الرئيس إلهام علييف: كان بإمكان أرمينيا أن تصبح بلد عبور لموارد طاقة أذربيجان وطرق نقلها

  • 09.04.2025 [10:46]