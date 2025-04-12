وزير الخارجية: من دواعي السرور أن منتدى أنطاليا الدبلوماسي أصبح واحدًا من أبرز المنصات في العالم

أنطاليا، 12 أبريل، أذرتاج

صرح وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف لوسائل الإعلام الأذربيجانية في أروقة منتدى أنطاليا الدبلوماسي بأن وفد أذربيجان شارك برئاسة الرئيس إلهام علييف في منتدى أنطاليا الدبلوماسي هذا العام للمرة الرابعة. وقد شاركت شخصيًا في جميع المنتديات ومن المشجع أنا نلاحظ تزايد الاهتمام بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي عامًا بعد عام ومع زيادة عدد المشاركين وتوسيع نطاق المناقشات كل عام من الرائع أن نرى هذه المنصة تتحول إلى واحدة من المنصات الأهم في العالم وأعتقد أن أذربيجان كانت ثاني أكبر دولة من حيث عدد المشاركين بعد تركيا في هذا المنتدى حيث إنه إلى جانب ممثلينا الحكوميين كان لدينا أيضًا نوابنا ومراكز الفكر والخبراء ووسائل الإعلام الأذربيجانية ممثلة بشكل واسع.

نوه الوزير إلى أن وفد أذربيجان شارك بنشاط في مختلف جلسات النقاش التي أُقيمت ضمن منتدى أنطاليا وقال "في الجلسة المخصصة لمنطقة جنوب القوقاز التي شاركنا فيها إلى جانب وزيري خارجية أرمينيا وجورجيا قدمتُ معلومات وافية للمشاركين حول الوضع الحالي لعملية تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا والتوافق الذي تم التوصل إليه بشأن نص اتفاقية السلام وتطبيع العلاقات بين الدولتين بالإضافة إلى توقعات أذربيجان في هذا السياق. كما تحدثنا بالدرجة الأولى عن ضرورة إزالة المطالب المتعلقة بوحدة أراضي أذربيجان من دستور أرمينيا وتوقعاتنا بشأن حل مجموعة مينسك وآفاق التنمية في جنوب القوقاز بشكل عام والدور الإيجابي الذي لعبته أذربيجان في المنطقة على مدى سنوات والمبادرات التي تم تنفيذها مع البلدان الإقليمية الأخرى."

وفي حديثه عن لقائه الثنائي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قال الوزير بايراموف "كان لقاؤنا مهمًا وشاملًا للغاية ومن خلال هذا اللقاء أتيحت لنا مرة أخرى الفرصة لمناقشة العلاقات بين أذربيجان وتركيا بشكل مفصل بما في ذلك العلاقات ضمن منظمة الدول التركية وقد تم تبادل هذه الآراء أيضًا خلال عدد من اللقاءات المهمة الأخرى."

أشار الوزير إلى " أنه في إطار المنتدى جرت أيضًا مناقشات ضمن جلسة حوارية تناولت التطورات الجارية في منظمة الدول التركية بما في ذلك التوقعات المرتبطة بها وقد مثّل بلادنا في هذه الجلسة ممثل الرئيس الخاص إيلجين أميربايوف وتُعد منظمة الدول التركية من أهم المنظمات بالنسبة لنا وكما قال رئيس جمهوريتنا فهي "منظمتنا العائلية" ولهذا فإن لها أهمية خاصة بالنسبة لأذربيجان ومن المخطط عقد قمة غير رسمية مقبلة للمنظمة قريبًا في هنغاريا كما من المقرر تنظيم القمة الرسمية للمنظمة في العاصمة باكو خلال خريف هذا العام."