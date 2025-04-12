رئيس مجلس الشيوخ الروماني يصل إلى أذربيجان

باكو، 13 أبريل، أذرتاج

وصل القائم بأعمال رئيس مجلس الشيوخ الروماني ميرتشا ابروديا إلى جمهورية أذربيجان في زيارة رسمية في 13 أبريل نيسان.

وكان في استقبال الوفد البرلماني الروماني في أرض مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلا البلدين رئيس فريق العمل للعلاقات البرلمانية مع رومانيا أزاي قولييف وسفير أذربيجان في رومانيا قدسي عثمانوف وسفير رومانيا في باكو واسيليه سؤاريه وومسؤولون آخرون.