رئيس حكماء الدول التركية: انتعش العالم التركي مع انتصار قره باغ

أنطاليا، 13 أبريل، أذرتاج

قال رئيس مجلس حكماء منظمة الدول التركية بن علي يلدريم في تصريح لوكالة أذرتاج إن الانتصار التاريخي الذي تحقق في حرب الـ44 يوما كان فخرا وتحفيزا ليس لأذربيجان فقط بل للعالم التركي بأسره أيضا وهذا الانتصار أحيى العالم التركي وكالأمة الواحدة في الدولتين اتحادنا هو حياتنا وسواء كانت مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أو الأمم المتحدة فإنهما أخرتا أذربيجان لمدة 30 عامًا بطرق مختلفة ولكن تركيا قدمت الدعم السياسي الكامل لأذربيجان خلال هذه الفترة في كل منصة وهذا الدعم منح قوتًا معنويًا لأشقائنا الأذربيجانيين في طريقهم نحو الانتصار والآن بعالمنا التركي نشهد إحياءً وتقويةً ونحن قادرون على دعم بعضنا بعضا وستستمر خطواتنا التالية في تعزيز التعاون الإقليمي."

ذكّر رئيس حكماء الدول التركية بأن رئاسة منظمة الدول التركية ستنتقل إلى أذربيجان في العام المقبل وقال "إن منظمة الدول التركية تُعد أحدث مقارنة بالمنظمات الدولية الأخرى لكن رغم ذلك فإن ما قامت به من الأعمال يفوق فعاليات الـ50 عامًا وقد أدّت تركيا وأذربيجان خدمات كبيرة جدًا ضمن هذه المنظمة وخلال سنوات عملنا في إطار المنظمة لم نواجه أي خلاف في الآراء وأحد أهم أسباب ذلك هو غياب أي تعارض بيننا وإن ما يجعل تركيا وأذربيجان على هذا القدر من القرب هو أيضًا لغتنا المشتركة وأبجديتنا الموحدة ومن أجل التفاهم مع بقية الدول الناطقة بالتركية يتم منذ عامين تنفيذ أنشطة مكثفة تتعلق بتطبيق أبجدية موحدة وأعتقد أن إزالة هذا العائق في التواصل سيوسّع علاقاتنا أكثر فأكثر ونحن عائلة واحدة وتعزيز وحدة العائلة التركية يعني ازدياد الرفاهية والسلام في العالم".