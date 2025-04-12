افتتاح جناح أذربيجان الوطني في معرض أوساكا كانساي إكسبو 2025

باكو، 13 أبريل، أذرتاج

انطلقت فعاليات معرض كانساي إكسبو 2025 العالمي في مدينة أوساكا اليابانية في موضوع "بناء مجتمع المستقبل من أجل حياتنا".

وحضر حفل الافتتاح الرسمي إمبراطور اليابان ناروهيتو ورئيس وزراء الياباني شيغيرو إيشيبا والأمين العام للمكتب الدولي للمعارض دميتري كيركنتسيس وضيوف رفيعو المستوى من البلدان المشاركة في المعرض العالمي.

تولي أذربيجان التي تشارك بنجاح في معارض إكسبو منذ عام 2000 أهمية كبيرة لمشاركتها في المعرض العالمي هذا العام أيضًا.

جرى حفل افتتاح جناح أذربيجان الوطني المنشأ بدعم من مركز حيدر علييف بحضور مفوض أذربيجان العام في إكسبو 2025 مدير مركز حيدر علييف أنار علي أكبروف ومديرة إكسبو 2025 لشؤون أذربيجان شيمزي إيزومي وسفير أذربيجان لدى اليابان كورسيل إسماعيلزاده بجانب عدد من الضيوف الآخرين.

ويقع جناح أذربيجان في قسم "ربط الحياة" ويجسّد موضوع "سبعة جسور نحو التنمية المستدامة" حيث تستند فكرة الجناح إلى ملحمة " الحسناوات السبع " للشاعر والمفكر الأذربيجاني العظيم نظامي الكنجوي ويُعرض فيه تراث أذربيجان الثقافي الغني وتقدّمها التكنولوجي والتزامها بالتنمية المستدامة إضافة إلى انفتاحها على الحوار فبفضل الحوار والتواصل يمكن بلوغ مستقبل واضح متناغم ومستدام.

وصممت واجهة الجناح المكون من ثلاث طوابق باستخدام أنماط شبكية تعكس تقاليد أذربيجان وفنونها وحرفها. يبدأ الزوار رحلتهم داخل الجناح بالتعرف على مختلف المجالات التي تجسدها كل من الحسناوات السبع الضخمة مثل التنوع الثقافي والتراث الثقافي والفنون التقليدية وروائع العمارة والتنمية المستدامة والموارد الطبيعية إضافة إلى الرياضة والسياحة.

كما يحتوي الجناح على ثلاثة أشجار تمثل أذربيجان واليابان وهذه الأشجار هي "شجرة أذربيجان" و"شجرة اليابان" وشجرة "الصداقة" التي تمثل دمجًا بين شجرتي أذربيجان واليابان.

وأقيم معرض "إكسبو 2025" على مساحة تزيد عن 155 هكتار ويشارك فيه 165 بلد و7 منظمات دولية ومن المتوقع أن يزور المعرض 28 مليون زائر حتى 13 أكتوبر.