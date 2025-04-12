تسخير فناء مجدد تال للسكان في العاصمة باكو – صور

باكو، 13 أبريل، أذرتاج

يستمر مشروع "حديقتنا" المستهدف إلى إعمار الأفنية غير المعمرة الذي يجري تنفيذه بمبادرة نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف الخيرية مؤسسة الجمعية الأهلية أيديا ورئيستها ليلى علييفا ومتطوعي الجمعية إيديا.

أفادت أذرتاج أن الفناء الآخر تم 13 أبريل تسخيره للسكان ضمن مشروع "حديقتنا" يقع على عنوان حارة يئني ياسامال بحي ياسامال في العاصمة باكو حول المباني السكنية كثيرة الطوابق التي يقطنها أكثر من 1400 نسمة.

وتم إصلاح الفناء مع تزويده بكل ما هو ضروري لترفيه الأطفال من كل الفئات السنية والشباب وذوي الحاجات الخاصة بما فيه ملاعب رياضية وخاصة بالأطفال وملعب صغير لكرة القدم وكرة السلة وتدابير أمنية بتركيب كاميرات أمنية بما يواكب مع تدابير ترمي الى شغل أوقات فراغ الأطفال والشباب.

كما غرس عدد كبير من الأشجار والشجيرات المختلفة والأزهار الموسمية إضافيا فيما جرى تشجير المحيط عموما وأقيمت بضعة عرائش في الحديقة وعدد كبير من المقاعد وصناديق النفايات وأعشاش الطيور وبيوت القطط. وشاركت ليلى علييفا مع متطوعي إيديا في حملة غرس الاشجار ضمن حفل الافتتاح. وقدمت هدايا مختلفة لسكان الحديقة الصغار.

يذكر أن هذه هي الحديقة العامة الـ 157 التي سخرت للسكان بعد أعمال إعادة البناء والتأهيل والإصلاح ضمن مشروع "حديقتنا" الذي أطلق عام 2017م فيما تدعو الجمعية الأهلية المواطنين لتقديم مقترحات بشأن الحدائق المحتاجة إلى التجديد والإعمار عبر الخط الساخن لها 1113 أو البريد الإلكتروني [email protected] .