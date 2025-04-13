الرئيس إلهام علييف يستقبل المدير العام لمنظمة العمل الدولية

باكو، 14 أبريل، (أذرتاج)

استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 14 أبريل المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو.

أفادت وكالة أذرتاج أن الاجتماع شهد الإشارة إلى الأعمال والنجاحات التي تحققت تحت قيادة رئيس دولتنا لمواصلة تحسين العمل والتوظيف والرفاهية الاجتماعية للسكان في البلد.

وأشار الرئيس إلهام علييف إلى أن جميع البنية التحتية دمرت بالكامل أثناء احتلال أراضينا مؤكدا أن توفير فرص العمل للأشخاص العائدين إلى تلك الأراضي يعد أحد أهم القضايا بجانب أعمال الترميم والبناء التي يتم تنفيذها في أراضينا المحررة فيما أكد رئيس الدولة أهمية التعاون مع منظمة العمل الدولية في هذا الصدد.

وأعرب الضيف عن امتنانه للاستقبال متذكرا التنفيذ الناجح للبرنامجين للعمل اللائق بين أذربيجان والمنظمة التي يرأسها وقال إن العمل مستمر حاليا على مسودة "برنامج الدولة للعمل اللائق للفترة 2025-2029".

وتطرق جيلبرت هونغبو إلى أهمية دراسة نموذج مفهوم "دوست" لوكالة الضمان الاجتماعي المستدامة والتشغيلية لدى وزارة العمل والضمان الاجتماعي وأكد على أهمية تبادل الخبرات فيما يتعلق بالإصلاحات التي يتم تنفيذها في المجال الاجتماعي.

وقال إن مناقشات مثمرة بشأن الانتقال العادل جرت في إطار مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين مشيرا بشكل خاص إلى إنشاء مجموعة العمل الإقليمية لأوروبا وآسيا الوسطى نتيجة لها.

وأكد جيلبرت هونغبو أن منظمة العمل الدولية ستدعم أولويات بلدنا التنموية فيما يتعلق بالشؤون الاجتماعية.