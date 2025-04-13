وفد البرلمان الروماني يزور ضريح الزعيم الوطني

باكو، 14 أبريل، (أذرتاج)

قام القائم بأعمال رئيس مجلس الشيوخ في البرلمان الروماني ميرسيا أبروديا والوفد المرافق له بزيارة ضريح الزعيم الوطني حيدر علييف في المقبرة الفخرية في 14 أبريل وذلك على هامش زيارته الرسمية أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج أن الوفد وضع إكليلا من الزهور أمام ضريح الزعيم العام إحياء لذكراه الخالدة.