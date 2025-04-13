رئيس مجلس الشيوخ الروماني يزور حديقة النصر في باكو

باكو، 14 أبريل، أذرتاج

زار القائم بأعمال رئيس مجلس الشيوخ الروماني ميرتشا أبروديا مع الوفد المرافق له حديقة النصر في باكو 14 أبريل نيسان اليوم.

واصطف حرس الشرف تكريما على مقدم الضيف الرفيع بمدخل الحديقة.

ووضع الإكليلُ من الزهور أمام تمثال النصر بالحديقة.

ثم أحيط الوفد البرلماني الروماني علما بحديقة النصر المنشأة بغية تخليد البسالة التي ضربها الشعب الأذربيجاني في الحرب الوطنية والنصر التاريخي الباهر الذي حققه فيها وإحياء ذكرى شهداء الوطن الغالي وقيل إن قوس النصر مبني بمدخل الحديقة التي تبلغ مساحتها 10 هيكتارات وارتفاع القوس 44 مترا وعرضه 22 مترا وعدد أعمدته 44 عمادا رمزا إلى حرب الـ 44 يوما الوطنية.

يشار إلى أن حديقة النصر افتتحت في 8 نوفمبر عام 2024 بمشاركة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا.