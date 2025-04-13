دولة قطر مهتمة بتوسيع التعاون مع أذربيجان في مجال الصحة والعلوم الطبية

باكو، 14 أبريل، (أذرتاج)

التقى وزير الصحة الأذربيجاني تيمور موسايف سفير دولة قطر لدى بلدنا محمد حمد سعد الفهيد الهاجري.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة ان الوزير موساييف أشار إلى أن العلاقات الثنائية بين أذربيجان وقطر تتواصل بنجاح في العديد من المجالات.

وأكد الوزير على أهمية الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى في توسيع العلاقات بين الدولتين.

كما أشار إلى أن هناك إمكانات واسعة لتطوير التعاون الثنائي بين أذربيجان وقطر في مجال الصحة.

وأوضح الوزير موسايف أن جميع الإمكانات متاحة لتبادل الخبرات المنهجية والعلمية والعملية الحديثة في مجال التعليم المهني المستمر لأخصائيي الطب العالي في بلدينا.

وفي ختام حديثه أعرب الوزير عن ثقته في أن التعاون سيشهد مزيدًا من التطور في المستقبل.

وأكد السفير محمد حمد سعاد الفهيد الهاجري أن العلاقات بين الدولتين قائمة على مستوى رفيع مشيرا إلى وجود علاقات صداقة تاريخية وتقليدية بين بلدينا.

كما أعرب الدبلوماسي عن اهتمام بلده بتوسيع التعاون مع أذربيجان في مجال الصحة والعلوم الطبية.

وشهد اللقاء تبادل الآراء حول التعليم الطبي وإعداد الكوادر المهنية في هذا المجال وحول الشؤون الأخرى ذات الاهتمام المشترك.