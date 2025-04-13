رئيس الوزراء يجتمع مع رئيس مجلس الشيوخ الروماني

باكو، 14 أبريل، أذرتاج

اجتمع رئيس مجلس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف في 14 أبريل نيسان اليوم مع القائم بأعمال رئيس مجلس الشيوخ الروماني ميرتشا أبروديان مع الوفد المرافق له.

وجاء في بيان مجلس الوزراء أن الاجتماع شهد التعبير عن الارتياح من تطور مستمر للعلاقات الأذربيجانية الرومانية على أساس الشراكة الاستراتيجية.

كما جرت الإشارة إلى المستوى العالي للحوار السياسي مع التأكيد على أهمية الزيارات المتبادلة المنفذة على مستوى زعيمي الدولتين وسائر المستويات من حيث توسع العلاقات. وجرى اللفت إلى أهمية التعاون الناجح والدعم المتبادل بين البلدين ضمن المنظمات الدولية.

وتم التشديد في سياق التعاون البرلماني على أهمية تفاعل فريقي الصداقة البرلمانيين وعلى الزيارات المتبادلة على المستوى البرلماني.

وذكر الطرفان بامتنان توسع التعاون بين أذربيجان ورومانيا في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والنفط والغاز والطاقة الخضراء والنقل والخدمات العامة والإنسانية وغيرها.

كما ناقش الطرفان آفاق التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.