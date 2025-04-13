باكو، 14 أبريل، أذرتاج

اجتمع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في 14 أبريل اليوم مع الأمين العام المساعد الحالي لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية للأمم المتحدة ألكساندر زويف.

وجاء في بيان الخارجية أن الاجتماع شهد بحث مختلف جوانب التعاون بين أذربيجان والأمم المتحدة وكذلك الأوضاع الإقليمية والدولية. ونظر الطرفان في مشاركة البلد الفاعلة في فعاليات الأمم المتحدة منذ بدء العضوية لديها وفي آفاق التعاون في هذا المجال.

وجرت الإشارة بالامتنان إلى التعاون المقام جيدا مع المنظمة في تنظيم فعاليات الكوب29 بالمستوى العالي مع التأكيد على ضرورة اتخاذ القرارات المهمة خلال الدورة بما فيها أغراض باكو المالية.

وتم التشديد على أهمية التعاون والدعم لفعاليات إزالة الألغام الإنسانية وجهود مكافحة التهديد بالألغام الذي يهدد جهود البلد المبذولة في أعمال إعادة البناء والإعمار في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني وعودة المواطنين إلى مسقط رؤوسهم عودة كريمة.

كما جرى في الاجتماع تبادل وجهات نظر حول سائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.