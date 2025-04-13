المدير العام لمنظمة العمل الدولية يزور مركز دوست للتنمية الشاملة والإبداع

باكو، 14 أبريل، أذرتاج

تعرف المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبير هونغبو مع الوفد المرافق له على فعاليات مركز دوست للتنمية الشاملة والإبداع التابعة لوكالة الضمان الاجتماعي المستدامة والتشغيلية لدى وزارة العمل والضمان الاجتماعي.

وجاء في بيان وكالة الضمان الاجتماعي المستدامة والتشغيلية لدى وزارة العمل والضمان الاجتماعي أن الضيوف أحيطوا علما بالخطوات المتخذة في أذربيجان في مجال تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الحساسة من الأهالي حيث إن مراكز دوست للتنمية المستدامة والإبداع يعد مكانا أول وأكبر في جنوب القوقاز للتنمية الشاملة والإبداع لدعم مهارات إبداع الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمعاقين وأفراد عائلات الشهداء والأشخاص من الفئات الحساسة الأخرى من الأهالي. وقيل إن عدد مراكز دوست بلغ إلى الحين 7 مراكز بعدما تم تدشين وكالة دوست بالمرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 أغسطس عام 2018م مع التشديد على أن 159 خدمة عامة تقدم من "النافذة الموحدة" بما يواكب مع النزاهة والسرعة ورضا المواطن وذلك على أساس مفهوم دوست بمبادرة النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا.

قيل إن المركز له فرع دار دوست إسماعيللي ودار دوست قراباغ في بردع وان نحو 200 مستفيد يستفيدون من خدمات المركز عامة.

وتفقد وفد منظمة العمل الدولية الظروف المهيأة بالمركز لتحسين مهارات الأشخاص من الفئات الحساسة وعملية التدريب والتعليم لدى ورشات عمل الإبداع. كما شاهد الضيوف حفلة موسيقية بأداء المستفيدين.

وفي الختام وقع المدير العام للمنظمة جيلبير هونغبو في كتاب ضيوف الشرف.