نائب وزير خارجية ليتوانيا يحاط علما بالتحديات القائمة أمام عملية التطبيع بين أذربيجان وأرمينيا

باكو، 14 أبريل، أذرتاج

اجتمع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في 14 أبريل اليوم مع نائب وزير الخارجية الليتواني يوليوس برانيفيتشيوس.

وجاء في بيان الخارجية الأذربيجانية أن الاجتماع شهد مناقشة العلاقات الأذربيجانية الليتوانية الثنائية ومتعددة الأطراف والأوضاع الإقليمية والدولية.

وأكد الطرفان على وجود إمكانيات واسعة لتنمية التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة وأمن الطاقة والإنسانية مع التشديد على أهمية آلية التشاور السياسي من حيث مناقشة الشؤون ذات الصلة بالمجالات المشار إليها. كما استلفت إلى وجوب تنمية الشراكة ضمن المنصات متعددة الأطراف.

وأحاط الوزير بايراموف الطرف الليتواني علما مفصلا بالوضع الراهن في المنطقة في الفترة ما بعد النزاع وجهود مكافحة التهديد بالألغام وكذلك سير عملية التطبيع بين أذربيجان وأرمينيا حيث لفت انتباه الجانب الليتواني إلى التحديات القائمة أمام تقديم عملية السلام والتطبيع بما فيها المطالبات الترابية الموجودة في دستور أرمينيا وسائر وثائقها التشريعية ضد أذربيجان وتسلح أرمينيا تسلحا سريعا وكذلك قضية بقاء مجموعة منسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الخاصة بالنزاع البائد وسائر الهياكل ذات الصلة به.

كما جرى في الاجتماع تبادل وجهات نظر حول سائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.

وعقد اليوم اجتماع المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية الأذربيجانية والليتوانية أيضا وترأس الوفد الأذربيجاني نائب الوزير فارض رضايف والوفد الليتواني نائب وزير الخارجية يوليوس برانيفيتشيوس.