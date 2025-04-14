رئيسة المجلس الوطني تجتمع مع رئيس مجلس الشيوخ الروماني

باكو، 14 أبريل، أذرتاج

اجتمعت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا في الرابع عشر من أبريل مع وفد ترأسه ميرتشا أبروديان الذي يشغل مؤقتًا منصب رئيس مجلس الشيوخ الروماني.

وأعربت رئيسة المجلس الوطني عن ثقتها بأن هذه الزيارة ستسهم في تطوير العلاقات بين البلدين وكذلك التعاون البرلماني.

وأكدت أن رومانيا كانت أول دولة أوروبية اعترفت باستقلال أذربيجان.

واستلفت في الاجتماع إلى بلوغ العلاقات الثنائية مستوى الشراكة الاستراتيجية وتم التأكيد على أهمية الزيارات رفيعة المستوى والتعاون البرلماني.

وأُبرزت أهمية العلاقات بين اللجان البرلمانية ومجموعات الصداقة.

وتحدثت غفاروفا عن الوضع الراهن في المنطقة في الفترة ما بعد الحرب الوطنية وعن تأمين أذربيجان لوحدة أراضيها وعن الضغوط التي تمارسها بعض الدول الأوروبية في هذا السياق على البلد.

وقدمت معلومات عن عملية السلام ومكافحة المعلومات الكاذبة وأعمال إعادة البناء والإعمار الجارية في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني.

وأكد ميرتشا أبروديان أن رومانيا تقدم دائمًا دعمها لوحدة أراضي أذربيجان وتدافع عنها في المنظمات الدولية بما في ذلك الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

وأعرب عن أمله في توقيع اتفاقية السلام في أقرب وقت.

وأشار أيضًا إلى توقيع مذكرة تفاهم بشأن تطبيق نموذج “أسان خدمت” في رومانيا.

كما جرى في الاجتماع تبادل وجهات نظر حول سائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.