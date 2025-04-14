زيادة الدخل الفردي للسكان

باكو، 15 أبريل، (أذرتاج)

بلغ الدخل الاسمي لسكان البلاد 20 مليارا و690.7 مليون مانات أو 2022.6 مانات لكل فرد خلال اشهر يناير – مارس من عام 2025.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه كان تصرف السكان بعد كل المدفوعات الإلزامية والطوعية بمبلغ 18 مليارا و85.4 مليون مانات.