رؤساء لجان الدفاع والامن في البرلمانات الأعضاء في جمعية برلمانات الدول التركية يزورون ضريح الزعيم الوطني

باكو، 15 أبريل، (اذرتاج)

قام المشاركون في الاجتماع الثاني لرؤساء لجان الدفاع والأمن البرلمانية التابعة للجمعية البرلمانية للدول التركية بزيارة ضريح الزعيم الوطني حيدر علييف في المقبرة الفخرية يوم 15 أبريل.

أفادت وكالة اذرتاج ان الضيوف وضعوا إكليلا من الزهور أمام ضريح الزعيم العام إحياء لذكراه الخالدة.