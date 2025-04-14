باكو تستضيف الاجتماع الـ11 لمنتدى هيئات تنظيم البث في البحر الأسود

باكو، 15 أبريل، (أذرتاج)

انطلقت فعاليات الاجتماع الحادي عشر لمنتدى هيئات تنظيم البث التلفزيوني والإذاعي في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود الذي نظمه المجلس السمعي البصري لجمهورية أذربيجان، في باكو يوم 15 ابريل.

أفادت وكالة أذرتاج أن منتدى هيئات تنظيم البث التلفزيوني والإذاعي في البلدان الأعضاء يعد منصة إقليمية مهمة أنشئت لتوسيع الحوار والتعاون بين هيئات تنظيم البث في بلدان المنطقة وتبادل الأفكار والخبرات.

إن الموضوع الرئيسي للاجتماع الذي جمع نحو 30 من رؤساء وممثلي الهيئات التنظيمية المعتمدة في قطاع الإعلام السمعي البصري في صربيا ورومانيا واليونان وألبانيا وبلغاريا وتركيا ومولدوفا وجورجيا، بالإضافة إلى مسؤولين من اللجنة الحكومية لشؤون الأسرة والمرأة والطفل ووكالة تطوير وسائل الإعلام في جمهورية أذربيجان وممثلي وسائل الإعلام، هو "حماية الأطفال في الخدمات الإعلامية".

وسيتضمن الحدث جلسة عامة مخصصة للتطورات الأخيرة في تنظيم وسائل الإعلام السمعية والبصرية في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى جلسات نقاش حول "التنظيم القانوني في مجال حماية الطفل وتنفيذه الفعال" و"دور الثقافة الإعلامية والرقابة الأبوية في حماية الأطفال".