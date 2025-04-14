عدد سكان أذربيجان يقترب من 10 ملايين و230 ألف نسمة

باكو، 15 أبريل، (أذرتاج)

زاد عدد سكان أذربيجان بمقدار 5 آلاف و777 شخص أو 0.1 في المائة منذ بداية العام الحالي ليصل إلى 10 ملايين و230 ألف و666 نسمة حتى الأول من شهر مارس للعام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 54.4 في المائة من السكان يسكن في المدن و45.6 في المائة بالقرى ومنهم 49.8 في المائة هم الذكور و50.2 في المائة هن الإناث.