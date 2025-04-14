باكو، 15 أبريل، (أذرتاج)

جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف ووزير الخارجية والمغتربين في الحكومة السورية الانتقالية أسعد الشيباني.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأذربيجانية أنه تمت خلال المحادثة الهاتفية مناقشة العلاقات الأذربيجانية السورية والوضع الأمني الإقليمي.

وأشار الوزيران إلى وجود آفاق واسعة للتعاون بين البلدين بعد انهيار نظام الأسد في سوريا.

وتم خلال المكالمة الهاتفية الإعراب عن الامتنان للدعم المقدم لاستعادة عمل سفارة بلدنا في سوريا بعد انقطاع طويل. وخلال التطرق إلى جهود تعزيز الاستقرار في سوريا تم التأكيد على أهمية نية بلدنا للمشاركة في عملية إعادة إعمار سوريا وكذلك المساعدات الإنسانية المقدمة لسوريا. وفي هذا السياق تم التأكيد على أهمية تطوير صيغة التعاون بين أذربيجان وتركيا وسوريا.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول الشؤون الثنائية ومتعددة الأطراف ذات الاهتمام المشترك.