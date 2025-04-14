عدد مواليد في أذربيجان يبلغ نحو 16 ألفا

باكو، 15 أبريل، (أذرتاج)

بلغ عدد المواليد في أذربيجان 15 الفا و971 خلال يناير – فبراير من عام 2025 وهذا يسجل انخفاضا في متوسط عدد المواليد من 10.2 مولودا لكل ألف ساكن الى 9.7 مولود بالمقارنة مع الفترة ذاتها للعام الماضي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء انه تفوق نسبة الذكور من بين المواليد الجدد نسبة البنات، حيث كانت نسبة المواليد 53.8 في المائة من الذكور، و46.2 في المائة من الإناث.

بلغ عدد التوائم الثنائية 570 مولود. وكان عدد التوائم الثلاثية 33 مولود.

كان عدد الوفيات في أذربيجان 10461 وفاة خلال في الشهرين الأولين من العام وهذا سجل انخفاضا لمتوسط عدد الوفيات لكل 1000 شخص من مؤشره السابق 6.2 الى 6.3 حالات وفاة.