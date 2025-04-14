وزير العمل والضمان الاجتماعي يبحث مع نائبة وزيرة شؤون الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية آفاق التعاون

باكو، 15 أبريل، أذرتاج

عُقد اجتماع في وزارة العمل والضمان الاجتماعية الأذربيجانية مع نائبة وزيرة شؤون الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية سَويم صايم ماداك مع الوفد المرافق لها.

وجاء في بيان الوزارة الأذربيجانية أن الوزير أنار علييف أكد على أن العلاقات الأذربيجانية التركية تزداد متانة في جميع المجالات على أساس الأخوة والحوار السياسي.

كما جرت في الاجتماع الإشارة إلى اتساع التعاون في مجال العمل والحماية الاجتماعية وتوقيع ثمانية وثائق في هذا الإطار. وتم تسليط الضوء على الإصلاحات الاجتماعية التي تُنفَّذ في أذربيجان وخاصة ما يتعلق بمفهوم "دوست" للتنمية الشاملة والإبداع التابعة لوكالة الضمان الاجتماعي المستدامة والتشغيلية لدى الوزارة وتطبيق الحلول الرقمية.

وأُبرزت أهمية التعاون في مجالات الخدمات الاجتماعية والتبني ونظام الأسرة الراعية وكذلك مذكرة التفاهم وخطة العمل الموقعة بين الوزارتين.

ومن جانبها أعربت نائبة الوزيرة التركية سَويم ماداك عن ارتياحها لتطور العلاقات وأكدت استمرار التعاون مستقبلًا.

كما قُدّمت خلال الاجتماع عروض حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والحاجات الخاصة ومشاركتهم في الحياة الاجتماعية فيما جرى بحث الأعمال المنفذة في مجالات الحماية الاجتماعية والتأهيل والاندماج المجتمعي مع تبادل الخبرات في هذه المجالات.