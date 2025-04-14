رئيس جورجيا يصل إلى أذربيجان في زيارة رسمية

باكو، 15 ابريل، (اذرتاج)

وصل الرئيس الجورجي ميخائيل كافيلاشفيلي إلى جمهورية أذربيجان في زيارة رسمية في 15 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج أن حرس الشرف قد اصطف في ارض مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلا البلدين تقديرا لمقدم الضيف الرفيع المستوى.

وكان في استقبال الرئيس الجورجي ميخائيل كافيلاشفيلي في ارض المطار النائب الأول لرئيس الوزراء يعقوب أيوبوف ونائب وزير الخارجية يالجين رفيين ومسؤولون آخرون.