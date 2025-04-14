وزير الخارجية يبحث مع نائب وزير خارجية ماليزيا مسائل التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف

باكو، 15 أبريل، أذرتاج

بحث وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في 15 أبريل اليوم مع نائب وزير خارجية ماليزيا محمد الأمين مائل التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجالات الاقتصاد والتجارة وأمن الطاقة والطاقة البديلة والسياحة وكذلك مواضيع الأجندتين الإقليمية والدولية.

وارتكز الاجتماع على وجود آفاق توسيع التعاون الثنائي مع أهمية آلية المشاورة السياسية.

كما تناول الاجتماع مناقشة سبل ترويج العلاقات بين أذربيجان ورابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان وفرص توسيع التعاون ضمن المنظمات الدولية ومن ضمنها منظمات الأمم المتحدة والتعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز ومجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية د8.

وجرت الإشارة بامتنان إلى استضافة أذربيجان قمة التعاون الإسلامي عام 2026م ضمن رئاسة البلد المنظمة فيما تبادل الطرفان وجهات نظر حول مسائل التعاون ضمن هذه العملية.

وقدم الجانب الماليزي تهانيه بمناسبة رئاسة واستضافة أذربيجان الناجحتين فعاليات الكوب29 وبالإنجازات المحرزة خلالها.

وجرى في الاجتماع تبادل وجهات نظر حول سائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.

وجاء في بيان الخارجية أنها استضافت اليوم أيضا اجتماع المشاورة السياسية بين وزارتي خارجية أذربيجان وماليزيا وترأس الوفد الأذربيجاني نائب الوزير إيلنور محمدوف والوفد الماليزي نائب الوزير محمد الأمين.