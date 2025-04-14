وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة الصين

باكو، 15 أبريل، (اذرتاج)

التقى وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بايراموف 15 أبريل السفيرة الجديدة لجمهورية الصين الشعبية لدى البلد لو ماي.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن السفيرة لو ماي قدمت نسخة من أوراق اعتمادها إلى الوزير بايراموف. وهنأ الوزير السفيرة بتعيينها وتمنى لها التوفيق في مهامها الدبلوماسية في بلدنا.

ونوقشت خلال اللقاء جوانب السياسة والاقتصاد والتجارة والنقل والاتصالات والإنسانية للشراكة الاستراتيجية الأذربيجانية الصينية فضلا عن الوضع الإقليمي والدولي.

وتم التأكيد على تميز العام الماضي تبني الإعلان المشترك بشأن إقامة الشراكة الاستراتيجية بين جمهوريتي أذربيجان والصين الشعبية مع لفت الانتباه إلى أهمية الجهود المبذولة لتعزيز شراكتنا الاستراتيجية بشكل أكبر على أساس الإعلان المذكور كما تم التأكيد على أهمية الزيارات رفيعة المستوى وآليات التشاور.

وتمت الإشارة إلى وجود إمكانات واسعة لتوسيع التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

وجرت مناقشة التعاون في إطار المنظمات الإقليمية والدولية بما في ذلك منظمتا الأمم المتحدة وشنغهاي للتعاون.

تم التأكيد على أن التعاون بين أذربيجان والصين ضمن الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب29) التي استضافتها بلدنا في العام الماضي أمر يستحق الثناء.

وشكرت السفيرة لو ماي على الاستقبال مشيرة إلى عدم ادخارها أي جهد خلال فترة عملها في بلدنا إلا وستبذله في سبيل تطوير شراكتنا الاستراتيجية.

كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول سائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.