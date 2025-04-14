مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهم واردانيان بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا – صور

باكو، 15 أبريل، أذرتاج

واصلت محكمة باكو العسكرية النظر في الجلسات العلنية في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة في 15 أبريل نيسان.

وجاء في بيان النيابة العامة أن تحقيق الملف الجنائي أجري لدى إدارة المباحث والتحري للنيابة العامة الأذربيجانية بشأن وقائع الاعتداء والعدوان ضد جمهورية أذربيجان والشعب الأذربيجاني والاحتلال والمجازر وسائر الجرائم ضد البشرية والسلام والجرائم الحربية والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الكبرى العديدة المرتبكة.

واصلت المحكمة في جلسة للنظر العلنية في الملف الجنائي المحرر بحق المواطن الأرميني روبين واردانيان المتهم بتهم التعذيب والمرتزقة وخرق قوانين وأعراف الحرب والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها المنصوص عليها في مواد القانون الجنائي الأذربيجاني.

وتم توفير المتهم واردانيان بالمحامي المنتخب من طرفه هو وبمترجم إلى اللغة التي يتقنها وهي اللغة الروسية في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي أقايف.

وحضر الجلسة بعض من 531 ألف متضرر معترف بهم كالمتضررين ضمن الملف الجنائي والممثلين عنهم والمدعون ورئيس جهاز مجلس الوزراء رفأت محمدوف بصفته متضرراً باسم دولة أذربيجان.

وواصلت المحكمة الاستماع إلى شهادات المتضررين.

وشَهِد المتضررون في المحكمة وهم إلقار عروجوف ومردان موسايف وأنار علييف وخزري أحمدوف وحسن علييف وإيلشاد أحمدوف وفريد إلياسزاده وتبريز رمضانوف وصالح حسنوف وجاود مهديزاده وعزيز آغا قارايف وناريمان إبراهيموف وآخرون بأنهم أُصيبوا جراء الأعمال التخريبية التي نفذتها بقايا جيش أرمينيا والمجموعات المسلحة الأرمينية غير الشرعية في اتجاهات مختلفة.

وأفاد أحد المتضررين إيلوين محمدلي في شهادته بأنه أُصيب أثناء إجلاء جندي مصاب بواسطة سيارة إسعاف نتيجة تخريب ارتكبته بقايا جيش أرمينيا والمجموعات المسلحة الأرمينية غير الشرعية وأوضح أن السيارة كانت تحمل إشارة الهلال الأحمر الظاهرة من مسافة بعيدة ومع ذلك تم استهدافها بسلاح مضاد للدبابات.

وأفاد المتضرر نظامي بخش علييف ردا على أسئلة المدعي موسايف بأنه أُصيب نتيجة نيران الجانب الأرميني أثناء وجوده على بُعد 7-8 كيلومترات خلف خط الجبهة وأضاف "كان هدفهم احتلال الأراضي".

ذكر المتضرر عُلوي سليمانوف أنه أُصيب خلال الاشتباكات فيما استُشهد أحد رفاقه مضيفًا "استُشهد أحد رفاقي في أحضاني".

أما المتضرر عمران حسنلي فأفاد أثناء إجابته عن أسئلة المدعية بأنه أُصيب في انفجار وقع في قرية سيرخاوند بمحافظة أقدره في الوقت الذي أُصيب فيه قائد الجماعة.

كما أفاد المتضرر تورال محمدزاده بأنه أُصيب بشظايا في أغدام نتيجة قصف مدفعي خلال عمل تخريبي عسكري ارتكبته بقايا الجيش الأرمني والمجموعات المسلحة الأرمنية غير الشرعية.

وأوضح المتضرر أنار رحيملي ردا على أسئلة المدعي أنه أُصيب أثناء تأدية مهامه بصفته مدنياً في منحدرة جبل يدي خيرمان في محافظة أغدام مضيفا "صادفنا تشكيلًا مسلحاً غير قانوني تابعاً لأرمينيا وقد أطلقوا النار على سيارتنا فأصبتُ بعيار ناري في ذراعي اليسرى". كما أشار إلى أن ذراعه انكسرت وتعرض أيضًا لكسر في يده اليمنى نتيجة انقلاب السيارة. أكد المتضرر "في تلك اللحظة لم يكن هناك أي من جنودنا معنا وعندما رأيناهم أردنا العودة وعندما كنا نعود فأطلقوا النيران علينا فلم يكن إطلاق النار بغرض التخويف بل كانوا يطلقون النار بشكل متواصل".

وأفاد المتضرر جاود مهديزاده بأنه أُصيب نتيجة استفزاز العدو في اتجاه قرية أبدال كولابلي التابعة لمحافظة أغدام مضيفًا "استُشهد اثنان من رفاقي في القتال بجانبي وأُصيب عدد من الآخرين وعندما أُصبت كنا في موقعنا وكان الطرف المقابل يرتكب استفزازات بشكل مستمر".

وقال المتضرر واله نوريف إنه أُصيب أثناء استفزازات العدو.

قال المتضرر إيلشان إبراهيملي إنه أُصيب نتيجة إطلاق النار من بندقية القنص في أغدام.

طلب كل من المتضررين من المحكمة أن تنزل أقسى العقوبات على الشخص المتهم.

كما تم عرض تقارير الطب الشرعي خلال الجلسة.

ثم أعلنت المحكمة عقد الجلسة القادمة في 22 أبريل.

هذا وإن المتهم روبين واردانيان تنسب إليه جرائم مواد القانون الجنائي الأذربيجاني الـ 1ر100 والـ 2ر100 تخطيط الحرب العدواني وإعدادها وإطلاقها وممارستها والـ 107 طرد الأهالي او التهجير قسرا والـ 109 المطاردة والـ 110 جعل الناس يختفون عنفاً والـ 112 حرمان الحرية بخلاف معايير القانون الدولي والـ 113 التعذيب والـ 1ر114 المرتزقة والـ 2ر115 خرق قوانين وأعراف الحرب والـ 1ر0ر116 والـ2ر0ر116 والـ11ر0ر116 والـ16ر0ر116 والـ18ر0ر116 خرق معايير القانون الإنساني الدولي خلال الصراع المسلح والـ1ر2ر120 والـ 3ر2ر120 والـ 4ر2ر120 والـ 7ر2ر120 والـ 11ر2ر120 والـ 22ر2ر120 قتل شخص عمداً والـ 29 مع الـ 1ر2ر120 والـ29 مع الـ3ر2ر120 والـ 29 مع الـ4ر2ر120 والـ29 مع الـ7ر2ر120 والـ 29 مع الـ11ر2ر120 والـ 29 مع الـ 12ر2ر120 محاولة قتل شخص عمداً والـ 1ر2ر214 والـ 3ر2ر214 والـ 4ر2ر214 الإرهاب والـ 214.1 تمويل الإرهاب والـ 1ر218 والـ2ر218 إنشاء تنظيم إجرامي والـ 3ر228 حيازة السلاح الناري وأجزائه والذخيرة القتالية والمواد المفجرة والعبوات الناسفة غير القانونية وتسليمها إلى غيره وبيعها والحفاظ عليها ونقلها وحملها والـ 2ر1ر270 والـ4ر1ر270 الأعمال المهددة لأمن الطيران والـ 1ر278 الاستيلاء على الحكم قسرا والسيطرة عليها وتغير