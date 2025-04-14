رئيسة المجلس الوطني تجتمع مع رئيس لجنة الدفاع البرلمانية التركي

باكو، 15 أبريل، أذرتاج

اجتمعت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا مع رئيس لجنة الدفاع الوطنية البرلمانية التركية خلوصي أكار مع الوفد المرافق له 15 أبريل.

وجاء في بيان المجلس الوطني أن الاجتماع شهد التأكيد على أن العلاقات بين أذربيجان وتركيا تتطور بنجاح وفقاً لمبدأ "الأمة الواحدة في الدولتين" وتم الإشارة إلى أن لقاءات رئيسي البلدين قد عززت التحالف الاستراتيجي بين البلدين كما تم التأكيد على تنفيذ بيان شوشا الموقع في يونيو 2021 بشكل متسلسل.

وجرت في الاجتماع مناقشة تطوير العلاقات البرلمانية والزيارات المتبادلة والاتصالات ضمن إطار المنظمات الدولية. وأشار خلوصي أكار إلى أنه خلال زيارته إلى شوشا وخانكندي شهد العديد من الأعمال التنموية الكبرى. وأوضح أن تحرير أذربيجان لأراضيها من الاحتلال الأرميني قد أنشأ واقعاً جديداً في المنطقة وأعرب عن أمله في أن تظهر أرمينيا الإرادة اللازمة لتوقيع اتفاقية السلام.

وأكدت صاحبة غفاروفا أن شوشا ليست رمزاً لأذربيجان فقط بل ولكنها للعالم التركي أيضاً. وقالت إن تحرير أذربيجان أراضيها كان انتصاراً لجميع دول العالم التركي وأشارت إلى أهمية وحدة أذربيجان وتركيا من أجل الاستقرار الإقليمي.

وتم التأكيد أيضاً على أهمية تعزيز التعاون في مجال الدفاع والأمن والأعراب عن الثقة بأن اجتماعات رؤساء اللجان البرلمانية للدول الأعضاء في الجمعية البرلمانية التركية ستساهم في تعزيز هذا التعاون. وقيل إن أذربيجان وتركيا قد قطعتا شوطاً كبيراً في مجالي الدفاع والأمن وهذه الخطوات ليست موجهة ضد أي دولة ثالثة.

كما جرى في الاجتماع تبادل وجهات نظر حول سائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.