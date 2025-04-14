رؤساء لجان الدفاع والأمن البرلمانية التركية يزورون حديقة النصر في باكو

باكو، 15 أبريل، أذرتاج

زار رؤساء لجان الدفاع والأمن البرلمانية التابعة للجمعية البرلمانية للدول التركية حديقة النصر في باكو 15 أبريل نيسان اليوم.

ووضع الإكليلُ من الزهور أمام تمثال النصر بالحديقة.

ثم أحيط الضيوف علما بحديقة النصر المنشأة بغية تخليد البسالة التي ضربها الشعب الأذربيجاني في الحرب الوطنية والنصر التاريخي الباهر الذي حققه فيها وإحياء ذكرى شهداء الوطن الغالي وقيل إن قوس النصر مبني بمدخل الحديقة التي تبلغ مساحتها 10 هيكتارات وارتفاع القوس 44 مترا وعرضه 22 مترا وعدد أعمدته 44 عمادا رمزا إلى حرب الـ 44 يوما الوطنية.

يشار إلى أن حديقة النصر افتتحت في 8 نوفمبر عام 2024 بمشاركة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا.