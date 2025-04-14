رئيس جورجيا يتعرف على مركز حيدر علييف

باكو، 15 أبريل، أذرتاج

تعرف رئيس جورجيا ميخائل كافيلاشفيلي على مركز حيدر علييف على هامش زيارته الرسمية أذربيجان في 15 أبريل.

وأحيط الضيف الرفيع علما بمزايا وخصائص مركز حيدر علييف الذي يعتبر بمثابة لؤلؤة من اللآلئ النادرة في الهندسة المعمارية العالمية وجاء فيها أن نشاط المركز يستهدف إلى دراسة فلسفة الدولة للزعيم القومي العام وفكرة الأذربيجانية وتراث الزعيم القومي دراسة عميقة.

وبمتحف حيدر علييف في المركز يتم عرض افتراضي لمختلف جوانب مفهوم فعاليات الزعيم القومي في الحقبة السوفياتية وبعد استعادة البلد استقلاله.

وتفقد الرئيس الجورجي السيارات الرئاسية المختلفة التي كانت يستخدمها رسميًا الزعيم القومي خلال رئاسته أذربيجان في الفترة الممتدة من 1969م إلى 2003م.

كما أثارت المعارض والصور وقاعة الوسائط المتعددة العاكسة لملامح فترات مختلفة من النشاط الذي قام به الزعيم الوطني خلال الحكم السوفيتي وفي سنوات الاستقلال اهتمامًا كبيرًا لدى الضيف الزائر.

ثم اطلع الرئيس الجورجي كافيلاشفيلي على معرض "لآلئ أذربيجان" المتعلق بالموارد الطبيعية التي لا تنضب والتاريخ الممتد عبر القرون والتراث الثقافي الأذربيجاني المعروضة في هذا المعرض. واستلفت إلى أن المهن القديمة ومن ضمنها الأمثلة النادرة لمدرسة حياكة السجاد الأذربيجانية معروضة فيه بجانب عرض الآلات الموسيقية الشعبية القديمة في شكلها الأصلي بشكل صوتي. وتفقد الضيف الأزياء الوطنية الأذربيجانية والعملات القديمة بجانب الكتب المقدسة بلغات مختلفة.

وتعرف الضيف على معرض "الآلات الموسيقية: الوحدة والتنوع" ثم تفقد معرض "رقص العقد" المكرس لسجاجيد أذربيجان القومية.

ووقع الرئيس الجورجي كافيلاشفيلي في كتاب ضيوف الشرف عقب التعرف على معرض السيارات الكلاسيكية.