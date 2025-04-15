النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا ونائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا تزوران حضانة الأطفال رقم 1 ومؤسسة الخدمات الاجتماعية للأطفال رقم 1 في باكو

باكو، 15 أبريل، أذرتاج

زارت النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا ونائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا في 15 أبريل اليوم حضانة الأطفال رقم 1 بحي نسيمي للعاصمة باكو ومؤسسة الخدمات الاجتماعية للأطفال رقم 1 بحي نظامي للعاصمة باكو.

وأحيطت النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا ونائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا علما بأن حضانة الأطفال رقم 1 عدد نزلائها 63 طفلا تحت 3 أعوام.

يشار إلى أن النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا ونائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا تزوران نظاميا هذه المؤسسة وتهتمان بصحة الأطفال وبظروف إقامتهم بها حيث تشملان الصغار بالاعتناء الخاصة.

يذكر أن مؤسسة حيدر علييف نفذت أعمال إعادة البناء والإعمار الشاملة في مبنى حضانة الأطفال رقم 1 المبني عام 1930م علما بأن المبنى المجدد جرى تدشينه في 10 مايو عام 2015م بمشاركة سيدة أذربيجان الأولى مهربان علييفا.

ثم زارت النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا ونائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا مؤسسة الخدمات الاجتماعية للأطفال رقم 1.

يشار إلى أن السيدة الأولى مهربان علييفا وليلى علييفا تزوران هذه المؤسسة زيارة كثيرة حيث تلتقيان نزلاء هذه المؤسسة أيام الأعياد وتوزعان الهدايا عليهم.

وقيل إن المؤسسة يبلغ عدد نزلائها في الوقت الحاضر 100 طفل تختلف أعمارهم بين 3-18 عاما وزودت المؤسسة بجميع الظروف الضرورية لضمان تعليمهم وتربيتهم ورعايتهم الصحية وملء فراغهم بما هو مفيد لهم.

واستقبل نزلاء المؤسسة كما هو الحال في كل زيارة بفقرات فنية مختلفة حيث قرأوا لضيفتيهما العزيزتين أشعارا وغنوا الأغاني وقدموا برنامجا موجزا من الرقص والحفلة الموسيقية.

هذا وتولي مؤسسة حيدر علييف اهتمامًا خاصًا بهذه المؤسسة منذ التأسيس حيث تنفذ أعمالًا هامة تهدف إلى دعم الفتيان المقيمين فيها في التحاقهم بمؤسسات التعليم العالي وتوفير فرص العمل لهم واكتشاف مهاراتهم المهنية. وقد تم افتتاح هذه المؤسسة التي خضعت لعملية ترميم شاملة بدعم من مؤسسة حيدر علييف عام 2005 بمشاركة سيدة أذربيجان الأولى وفي عام 2017 تزوّج اثنان من المقيمين في المؤسسة وقد نُظّمت مراسم زفافهما من قبل المؤسسة حيث تم إهداؤهما شقة وسيارة.